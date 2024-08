Zvládnete digitální detox?

Jsme obklopeni množstvím vjemů, které k životu nepotřebujeme a zapomínáme vnímat své potřeby a své "vnitřní já". V záplavě informací můžeme přestat poslouchat důležité signály našeho těla.

Potřeba být neustále online je silně návyková. Vždyť je přece skvělé mít neustálý přehled o tom, co se kde šustne, co právě dělají vaši přátelé, ale i lidé, které neznáte. Běžným standardem je mít u sebe neustále mobilní telefon s e-mailovou schránkou a sociálními sítěmi. I když se rozhodnete okamžitě příchozí e-maily neřešit, vaše psychika se jim stejně na "pozadí" věnuje - myšlenky se začnou tříštit a podvědomí se stejně věnuje tomu, jak a kdy dané vyřešit. Co s tím?

Umět podstoupit a užít si digitální detox

Jeho zavedení může podle odborníků výrazně zlepšit naši spokojenost a worklife balance. Začněte malými pravidly a využívejte digitální vymoženosti chytře. Dobrým začátkem je být offline minimálně dvě hodiny před nočním spánkem. Nejen že se vám pravděpodobně zlepší kvalita spánku, ale budete mít i víc opravdového času na sebe nebo na rodinu.

Digitální detox je o hranicích. Jde o uvědomění si toho, co děláme, a co neděláme. Stanovte si pravidla, která vás budou chránit a vytvoří vám čas a prostor být jen sami se sebou a vnímat přítomnost. Pokud si tyto hranice a pravidla dobře nastavíte a budete je dodržovat, po nějaké době se budete cítit mnohem svobodněji, spokojeněji i zdravěji. Vaše pozornost nebude tak roztříštěná a budete si více užívat skutečný život.

To, jak si pravidla nastavíte, je na vás. Pokud se ale rozhodnete pro psychickou hygienu tohoto typu, a bylo by to opravdu na místě, protože v odlišném případě vám hrozí syndrom vyhoření a další komplikace, nastavte si svá pravidla tak, aby vás zpočátku nestresovala. Přidávat můžete vždy. Stereotypy spojené s digitálním detoxem vás mají chránit, nikoliv obtěžovat. Jestliže ve výjimečných situacích opravdu potřebujete řešit pracovní e-maily po večerech a jste s tím ztotožnění, dělejte to. Rozhodně však pravidla digitálního detoxu neporušujte systematicky.

Pamatujte si, že práce má končit v jasně ohraničenou dobu. To je jedna ze zásad duševní hygieny. A právě také díky ní zjistíte, kolik máte přátel, že svět je hezkým místem k životu, a že existují i jiné oblasti života, než je práce. Užívejte si nově nabyté svobody a nenechte se o ni připravit. Ani přísným šéfem, ani technologickou novinkou, která se vám bude snažit dostat do vašeho prostoru. Ten si pečlivě hlídejte, je to totiž to nejdražší, co v životě máte.