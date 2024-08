Kamarádky na život a na smrt. Dokážete si je udržet?

Statisticky vzato má člověk za život přibližně deset blízkých přátel. Občas se jejich cesty rozdělí, takže se místo Moniky v okruhu blízkých začne objevovat Petra. Kromě toho na střední škole má člověk zcela jiné hodnoty a ztotožňuje se tak s jinými lidmi a jejich touhami než na prahu čtyřicítky.

Vědci se shodují, že velkým zlomem ve stavbě sítí přátelství je také období příchodu dětí na svět. Vaše nejka třeba děti zatím nemá, vy se staráte o dvě. Pokud je vaše přátelství silné, i tento rozdílný životní styl ustojí, ale není špatné, když se vaše cesty rozdělí. Časem se k sobě zase přiblíží, nebo ani nemusí. Pokud si vaše přátelství nasdílelo, co bylo v daném období potřeba, je to správné a není třeba jej uměle udržovat dál.

Moje kamarádky se dělí do tří skupin, které se občas vzájemně prolínají. Vím, že Markétu by rozhodně nezajímalo, jak se trápím s dětmi, protože je zatím nemá a už ani neplánuje. Dokáže mi ale skvěle pomoci s kariérními problémy, vždy mě motivuje, bavím se s ní a nemusím utrácet za psychologa či kariérního kouče. Jana je naopak matka roku a bez ní bych se dávno utrápila hrůzou, jestli ty moje děti vůbec mohou přežít péči, kterou jim pravidelně ordinuju. Její hlášky a podporu mám v hlavě dodnes a vzhledem k tomu, jak moc mi pomohly, předávám je dál.

Katka je ta, která mě dokopala chodit pravidelně cvičit. Dřív než já totiž pochopila, že je třeba tělo připravovat pozvolna na příchod středního věku a díky ní se mohu pochlubit relativně cool postavou.

A tak bych mohla ještě chvíli pokračovat, ale asi to není na tomto článku to nejpodstatnější. Hlavní je, abych vás navedla k tomu provést si v hlavě rekapitulaci, které kamarádky máte a jak jsou pro vás důležité.

Taky je třeba uvést na pravou míru frekvenci kontaktu s kamarádkami, které mají ve vašem životě důležité místo. Nemusíte si psát deset zpráv denně, ani chodit pravidelně na kafíčko a drbat. Stačí vždy při setkání navázat tam, kde jste naposledy přestaly. A to dokážou jen opravdové kamarádky a je jedno, jestli ji máte v životě od dětství, nebo jste ji našla během venčení dětí na hřišti. Stejně unavenou, jako jste byla tehdy vy.

Základní pravidlo pro fungující kamarádství je jiné. Kamarádky se nikdy nechtějí předhánět, nepřebírají si partnery, nepomlouvají. Je na ně spoleh a stejně jako lékaři ctí lékařské tajemství, kamarádky také nedrbou při první příležitosti vaše problémy s další kamarádkou. A vy to víte.

Posezení s kamarádkou je pro život ženy důležitější než hodina u psychologa. Nic nestojí a máte během setkání pocit, že se bavíte s někým, kdo vám opravdu rozumí. Správné kamarádky dokonce vědí, že jich je ve vašem životě několik a že každá zastává úplně jinou funkci. Počítejte také s tím, že kdybyste všechny své kamarádky pozvala na drink, chemie mezi nimi neproběhne a určitě si všechny do noty nepadnou. Naopak budou přemýšlet nad tím, co na těch ostatních vidíte. Roli v tom hraje nejen to, že se navzájem neznají, ale také to, že jejich vztah vzniká uměle, ne spontánně, jako kdysi před lety ten váš.

Važte si každé kamarádky, kterou máte. Obklopena tou správnou sestavou můžete prožít perfektní život, protože ženská síla je neuvěřitelným médiem. Nepřipravujte se o něj proto, že máte pocit, že ve vašem diáři na posezení s kamarádkami není čas. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Ale to už dávno víte.