Vydělávám nejvíc ve svém životě, říká 80letá herečka. S kariérou začala v šedesáti

Ne každá herečka o sobě může říct, že v osmdesáti letech má práce až nad hlavu. Pro Anabel Graetzovou je však věk výhodou a podle svých slov nikdy v životě neměla více pracovních nabídek. "Vydělávám nejvíc peněz za celý svůj dosavadní život. Je to pro mne úplně nový svět," citoval ji britský zpravodajský web The Guardian.

Za nečekaným pozdním úspěchem stojí její zařazení do seznamu bostonské castingové společnosti. "Překvapilo mě, že stačily tři castingy a získala jsem roli. A nabídky na konkurzy stále chodily a pravidelně jsem byla obsazována ve filmech," popsala herečka.

Graetzová chtěla hrát a zpívat odmalička, na své první větší obsazení si však musela počkat až do 77 let. Tehdy získala roli v americké sci-fi akční komedii Free Guy, filmu, který se stal nečekaným hitem.

"Mám tvář, kterou režiséři rádi obsazují. Je zajímavá a nevšední. A navíc je velmi výmluvná," sdělila Graetzová.

Jako dítě bavila scénkami známé svých rodičů, ti však byli proti, aby se stala herečkou. Nakonec si Graetzová alespoň vydobyla studium herectví na Bostonské univerzitě. Po absolutoriu však několik let pracovala jako servírka, poté zpívala v různých uskupeních a učila zpěv.

Život se jí změnil po smrti její nejlepší kamarádky, která podlehla rakovině vaječníků. Padesátnici Graetzovou úmrtí velmi zasáhlo a potýkala se s psychickými potížemi, jenž vyústily v diagnózu poruchy soustředění. Docházela proto na terapii, která jí pomohla zbavit se obsesivních myšlenek a díky níž má nyní úspěšnou filmovou kariéru.

Na hlavní roli mám pořád čas, říká

"Bez této terapie bych pravděpodobně nebyla schopná pracovat u filmu," tvrdí s odkazem na stres, přesnost a emocionálně vypjaté situace na place.

Graetzová, která se objevila například ve snímcích Nemocnice New Amsterdam (2018) či Island Zero (2018), doufá, že bude pracovat až do svých devadesáti let. "Pro člověka, jako jsem já, neexistuje tolik rolí. Ale taky není moc lidí, kteří by takové role vzali."

Na svou dosavadní práci je pyšná a doufá, že se dočká i některé z hlavních rolí. "Pořád mám čas," tvrdí.