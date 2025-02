Valentýn není jen pro lidi. Zvířecí páry nás můžou učit o věrné lásce na celý život

Monogamie je prý mýtus, s oblibou tvrdí nevěrníci. Často se odvolávají na přírodu, prý to tak zařídila. Argumentují tím, že v divokém světě zvířat není věrnost pravidlem, ale výjimkou, a že zvířata si vybírají partnery na základě jiných principů než lidé. Ale co když je to jinak? Co když příroda v sobě skrývá příklady skutečné lásky, věrnosti a oddanosti, které mohou být inspirací i pro nás, lidi? Když se podíváme hlouběji do světa zvířat, zjistíme, že některé druhy praktikují monogamii a vytvářejí celoživotní vztahy. Láska, která přežívá nejen roční období, ale i celá léta, je v přírodě realitou – a to nejen u lidí.