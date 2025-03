Rasismus a toxické natáčení: Herec odhalil temnou stránku seriálu Přátelé

„Musím říct, že v té době to pro mě bylo opravdu toxické prostředí,“ uvedl herec Stephen Park, když zavzpomínal na nepříjemné zkušenosti z natáčení seriálu Přátelé. Podle jeho slov slyšel tehdy velmi nevhodné poznámky od asistenta režie, a to během epizody, kde hrál spolu s kolegou Jamesem Hongem.

„Na tohle nemám čas! Kde je ten Hoshi, Toshi, nebo jak se sakra jmenuje. Kde je ten chlápek z Východu? Sežeňte toho chlápka,“ citoval herec nevybíravé volání z placu.

Po incidentu se rozhodl jednat. „Když se to stalo, volal jsem pak do herecké asociace a stěžoval si. Ten, s kým jsem mluvil, mi doporučil, abych napsal článek do LA Times, aby se o tom lidé dozvěděli. Pomyslel jsem si, že to je skvělý nápad a všechno jsem sepsal,“ dodal Park.