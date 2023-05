Simona Krainová: Děti v Česku hrají dementní hry na počítači, moje běhají po pláži

Simona Krainová je známá svými ráznými výroky, kterými se nebojí reagovat na kritiku, jíž je zahrnována na svých sociálních sítích. Jako známá osobnost s tím ostatně počítá a ví, že prezentace pracovního, ale i soukromého života nebo sdílení rodinných fotek vyvolává různé reakce, které nebývají jen pozitivní.

O svých plánech do budoucna, které se netýkají jenom jí, ale i jejích dvou synů, Bruna a Maxe, se nedávno otevřeně rozpovídala i v rozhovoru pro Super.cz. "Koupili jsme ještě jeden apartmán a přemýšlíme, že tam budeme směrovat i některé naše aktivity," svěřila se Krainová. "V Praze budeme minimálně 7 měsíců v roce, ale pět bychom chtěli trávit v Karibiku. Pokud to všechno dobře dopadne, byl by to můj velký splněný sen."

Její fanoušci často komentují program jejích dětí, někteří z nich řeší, jestli děti chodí do školy a jestli Simona snad nezanedbává jejich vzdělávání. Pro všechny tyto pochybovačné sledující má Simona nyní vzkaz: "Moji kluci mají velmi tvrdý režim, nechci, aby zvlčeli. Myslím si, že je toho na ně víc než na děti v Česku. Ale samozřejmě je to úplně jiný životní styl, tráví spoustu času na pláži," líčí Krainová denní program svých synů a neváhá si přisadit poznámkou o tom, jak tráví volný čas jiné české děti.

"Jsem šťastná, že je můžu vidět běhat bosé v neděli po pláži místo toho, aby trávili čas u počítače a iPadu a hráli dementní hry, což většina dětí u nás v republice dělá. Celý volný čas tráví u telefonu, a to já fakt nechci, aby úplně zblbly z nějakých TikToků a jiných kravin," má o výchově českých dětí jasno Simona.