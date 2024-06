Je to přirozený pohyb, ani ho nebereme jako cvičení. Pět tipů, jak zlepšit chůzi

Žádný jiný pohyb nenahradí chůzi, ačkoli mnoho lidí ji vnímá spíš jako způsob, jak se dostat z místa na místo, než efektivní způsob cvičení. Ovšem i chůze, při správné intenzitě, může být skvělou formou kardia a dostat vás do formy. Podívejte se na pět tipů, jak na své chůzi zapracovat.

1) Pozor na tempo

Na první pohled by se zdálo, že pouze rychlá chůze je efektivní, když přijde na spalování. Výzkum z Japonska ovšem ukázal, že více se vyplácí střídat rychlejší a pomalejší tempo. Tělo totiž dokáže zpracovat jen omezené množství kyslíku. Pokud vám ale chůze má posloužit jako kardio cvičení, měli byste zrychlit. Abyste začali spalovat tuky, měli byste zvolit takové tempo, u kterého nebudete mít dost dechu na mluvení, kromě krátkých odpovědí typu "ano" nebo "ne".

2) Vyhledávejte kopce

Chůze se přizpůsobuje tomu, na jakém povrchu kráčíte: jinak tělo pracuje na asfaltu, jinak na trávě a jinak na písku. Když kráčíte venku, terén se pravděpodobně pod vašimi nohami ustavičně mění a svaly na to okamžitě reagují. Proto nevyhledávejte pouze rovinky, naopak, zaberte a vyrazte si do kopce: teprve pohyb nahoru nastartuje metabolismus a vybuduje svalstvo. Vyvážit balanc mohou speciální hole, známé i jako nordic walking, které do chůze zapojují i vrchní část těla. Tělo díky nim pracuje komplexněji a více spaluje.

3) Hudba

U běhání může správně zvolená hudba zvýšit výkon o celých 15 procent a podobně to je i u chůze. Udrží vás ve správném tempu a uchrání před nudou. Pokud ale patříte mezi lidi, kteří ke cvičení hudbu rádi nemají, ale oceňují rozptýlení, skvělou volbou mohou být zajímavé podcasty.

4) Přidejte váhu

Gravitace nepustí: čím víc toho nesete, tím více spalujete. Ve sportovních obchodech najdete speciální závaží na kotníky i zápěstí, pokud se vám do toho ale nechce investovat, postačí i plný batoh. Ideální jsou ty speciálně navržené na turistiku, které váhu lépe rozloží a zbytečně nezatěžují záda.

5) Naběhněte si

Nemusíte se hned stát zapřisáhlým běžcem. Do své rutinní chůze ovšem s lehkostí můžete po čase začlenit kratší intervaly lehkého joggingu, které prostřídáte s klidnějším tempem chůze. Jak se vám totiž přirozeně zlepší kondička, s velkou pravděpodobností to bude velice přirozený pokrok.