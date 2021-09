H&M představí kolekci s výstřední stařenkou, která inspiruje celý módní svět

Světoznámá značka H&M oznámila spolupráci s módní ikonou Iris Apfelovou, kterou na Instagramu sleduje přes dva miliony lidí.

Iris Apfelová oslavila na konci srpna sté narozeny. Přesto už několik let inspiruje nejen módní nadšence po celém světě, ale i švédskou oděvní společnost H&M. Nová kolekce Iris Apfel x H&M vzdává poctu jejímu unikátnímu stylu. Prodávat se bude ve vybraných obchodech H&M a také online od začátku příštího roku. V kolekci nebudou chybět volánové a zářivě potištěné šaty velmi zajímavých střihů, květinové obleky a také řada originálních šperků a doplňků.

„Styl není o utrácení spousty peněz. Nejde o to, co nebo koho nosíte, ale o to, jak se cítíte. Styl je o sebevyjádření a především o přístupu,“ prozradila Apfelová v rozhovoru pro britský Glamour. "Myslím, že značka H&M je skvělá a je naprostým průkopníkem ve svém oboru. Miluji stylové věci za dostupné ceny, což H&M zvládá na výbornou," doplnila.

Ikona stylu, podnikatelka, dekoratérka interiérů, módní návrhářka a především i influencerka Iris je známá pro svůj výjimečný styl, kterým pokaždé vyčnívá z davu. Sama zastává názor, že styl a inspirace mohou pocházet od kohokoli a odkudkoli, bez ohledu na cenu.