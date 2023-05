České udržitelné značky, které vám zpříjemní jarní dny a zlepší karmu

Materiál na oděvy zpracovávají z vlny ovcí, které chovají. Šijí ze zbytkových látek, které by se jinak vyhodily. Každý kus oblečení vytváří od začátku do konce jedna švadlena. Takhle fungují české udržitelné značky, jejichž produkty vám vydrží desítky let a mimo jiné vám zpříjemní zamračené jarní dny.