Vyvedli je z letadla a nutili je sundat si kalhotky. Ženy za to žalují vládu Kataru

Ženy požadují náhradu škody od Qatar Airways a katarského úřadu pro civilní letectví. Žalují je za nezákonný fyzický kontakt a poškození duševního zdraví, které vyústilo depresemi a posttraumatickou stresovou poruchou.

Ženy v říjnu 2020 letěly do Sydney, načež byly vyvedeny z letadla a musely podstoupit invazivní gynekologické vyšetření. Stalo se tak poté, co se na letištních toaletách našlo opuštěné novorozeně. Ta jsou v zemi problémem, protože Katar vězní ženy, které otěhotní mimo manželský svazek.

Ženy zavřeli v sanitkách a se zbraní v ruce jim nařídili, ať si vysvlečou spodní prádlo. "Ten den mě kompletně změnil," řekla The New York Times jedna z obětí. "Vypadá to, jako by šli dál, není jim to líto. Dál žijí své životy, zatímco na nás všechny to mělo velký dopad," uvedla 33letá žena.

Katarští úředníci trvali na tom, že prohlídky byly "zcela v rozporu s katarskou kulturou a hodnotami". Následně se omluvili a letištní důstojník, který organizoval lékařské prohlídky, dostal podmíněný trest.

Austrálie podala oficiální stížnost poté, co premiér Scott Morrison odsoudil "otřesné" kontroly a ministryně zahraničí Marise Payneová označila opatření za "hrubě znepokojující a urážlivá".

Advokát Damian Sturzaker, partner ve firmě zastupující ženy, které Katar žalují, řekl tento týden deníku The Guardian: "Jsem hrdý na to, že stojím po boku skupiny statečných žen. Postavily se katarské vládě poté, co vážně porušila jejich lidská práva."

Katarská vláda na žalobu ještě nereagovala.

