Ženy jsou lepší řidičky než muži. Jezdí sice pomaleji, ale způsobují méně nehod

Ačkoliv ze statistik vyplývá, že smrtelné nehody způsobují většinově muži, a to ve věku do 24 let, většina žen se za výborné řidičky nepovažuje. Výzkum společnosti HoppyGo ukázal, že pouze 26 procent žen hodnotí své řidičské schopnosti jako výborné, 51 procent pak jako průměrné a zbytek jako začátečnické či nulové.

Řidičské oprávnění skupiny B přitom vlastní dvě třetiny všech Češek, třetina z nich však aktivně neřídí. U mužů je to přitom sedm procent.

"Překvapilo nás, kolik stereotypů rezonuje kolem témat spojených s ženskou mobilitou na našich sociálních sítích a v českém veřejném prostoru celkově. Proto jsme se rozhodli podrobněji prozkoumat aktuální situaci v této oblasti a dali si za cíl vše ideálně obrátit v celospolečensky prospěšnou iniciativu," uvedla Radka Jenka Šubířová, iniciátorka projektu Ženy auta půjčují ze společnosti HoppyGo. Ta letos provedla výzkum zaměřený na řidičské schopnosti a sebehodnocení žen.

Muži si spíš připustí, že jsou špatnými milenci než řidiči

"V řízení automobilů vidí stále vysoký počet mužů prostředek k vyjádření své mužnosti," popisuje Roman Budský z iniciativy Vize 0, která připravuje a podporuje projekty a změny zaměřené na zvýšení úrovně bezpečnosti silničního provozu..

Mnohdy si tím podle něj muži kompenzují komplexy z běžného každodenního života. "Ono pak usednout za volant silného bouráku a takzvaně jet pilu je pro mnohé pány nirvánou. Ostatně to potvrzuje i průzkum provedený v Itálii, tradiční domovině rychlých sportovních automobilů, který došel k závěru, že muži si snadněji připustí, že jsou špatnými milenci než řidiči… U žen tomu zpravidla tak nebývá," říká.

Podle Budského stojí za nízkou sebedůvěrou žen při řízení auta strach. Ženy přitom podle statistiky EU způsobí pouze jednu pětinu dopravních nehod.

"Ženy jako účastnice silničního provozu častěji než muži nereagují správně na hrozící nebezpečí, jednají příliš pomalu či naopak zbrkle. Jsou to ale muži, kteří ve srovnání se ženami jezdí rychleji a agresivněji a havarují z důvodu nepřiměřené rychlosti, jízdy v nesprávném směru nebo kvůli pozdní reakci," tvrdí Budský.

V Česku bylo za rok 2020 evidováno 64 781 nehod způsobených řidiči osobního auta. Z nich 32 procent byly ženy. Zraněním nebo úmrtím osoby skončilo 8393 nehod, z nichž ženy zavinily cca 38 procent. Při nehodách motorových vozidel také každý rok zemře mnohem více mužů než žen.

Ženy nejvíce bourají na křižovatkách kvůli špatnému vyhodnocení situace, zatímco muži častěji havarují v zatáčkách, za snížené viditelnosti a při předjíždění. Jejich častým problémem je také jízda pod vlivem alkoholu a drog.

Závodnice: "Se sexismem jsem se setkala mnohokrát"

Se stereotypy o ženách řidičkách má své zkušenosti i automobilová závodnice Olga Roučková, která se jako první Češka zúčastnila Rallye Dakar a je držitelkou Ceny Elišky Junkové. Sama se prvně naučila řídit čtyřkolku, na které pak dlouhá léta závodila.

"Automobilový sport stále je výrazně mužskou doménou. Pro mě jako ženu bylo velmi náročné prorazit. Musela jsem na sobě pracovat víc, intenzivněji a tvrději, nakonec se mi to povedlo," uvedla 37letá Roučková, která se letos připravuje na čtvrtý dakarský závod.

Se sexismem v automobilovém světě se setkala mnohokrát. "Umíte si představit, že muže předjede culík v helmě? Ještě k tomu subtilnější minimálně o polovinu, než je on? Mnohdy se mi povedlo klukům nadělit i jedno kolo. Dlouho trvalo, než mě začali brát jako soupeře. Bylo velmi náročné prosadit se u sponzorů, kteří na automobilový sport pohlíželi jako na čistě mužský sport," říká.

"Každý den bojuju s předsudky"

Olga Roučková je jednou z mála českých žen, které prorazily v povětšinou mužské disciplíně. Český automobilový závodní svět je podle ní oproti zahraničí stále trochu zkostnatělý, a tak "každý den bojuje s démony a předsudky".

"Uspěla jsem ve sportu, který miluji. Ale stále to není sport ušitý ženám na míru. Každý den se snažím ukázat všem ženám, že sny se mají plnit," říká. Přiznává ale také, že skloubit rodinný život se závodní kariérou je složité.

A kdo je podle ní lepší za volantem? "Málokterá otázka vyvolává tolik vášní a emocí. Nelze odpovědět, jestli jsou lepší ženy řidičky nebo muži řidiči. Podle mého mají muži i ženy odlišné povahy, ale výjimky potvrzují pravidla," tvrdí.

