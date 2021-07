Zemřela matka telenovel, autorka Esmeraldy a Kassandry. Bylo jí 96 let

Delia Fiallová, spisovatelka a scenáristka známá jako "matka latinskoamerické telenovely", zemřela. Bylo jí 96 let.

Zdroj blízký spisovatelce řekl agentuře Associated Press, že spisovatelka zesnula v úterý 29. června ve svém domě na Floridě, pouhých pět dnů před svými 97. narozeninami. Příčinu smrti zdroj nezveřejnil, Fiallová ale údajně strávila své poslední minuty obklopena rodinou.

Fiallová byla jednou z nejznámějších románových spisovatelek, napsala 43 telenovel, jež se dočkaly více než 80 adaptací po celém světě. Mezi nejznámější tituly patří Esmeralda, Kassandra, Rosalinda, Luz María či El Privilegio de Amar.

"Telenovela je především o citech. Pokud publikum nerozbrečíte, ničeho nedosáhnete," řekla Fiallová časopisu Variety v roce 1996.

Narodila se na Kubě, v Havaně, 4. července 1924. Vystudovala filozofii a literaturu a v roce 1948 získala doktorát. Začínala psát příběhy pro rádio, její první telenovelou byla Soraya. V roce 1966 odjela do Miami, kde pokračovala ve své spisovatelské kariéře. Provdala se za ředitele rádia Bernarda Pascuala, se kterým žila 67 let do jeho smrti v roce 2019. Měli spolu pět dětí a 13 vnoučat.