Mona Lisa 20. století slaví 94 let. Gina Lollobrigida byla italským sexsymbolem

Celý svět ji zná jako Ginu Lollobrigidu, její původní jméno však zní Luigina. Stala se jedním ze sexsymbolů 50. a 60. let a přezdívalo se jí Mona Lisa 20. století.

Začínala jako modelka, ve 40. letech vyhrála soutěž Miss Řím a umístila se třetí v celostátní Miss Itálie. Ve filmu debutovala koncem 40. let, skutečný úspěch však přinesl až snímek Pozor, banditi! z roku 1951.

Následovaly úspěšné francouzské snímky Krásky noci a Fanfán Tulipán, ve kterých si zahrála po boku Gérarda Philipa. Mezi její slavné postavy patří mimo jiné ztvárnění cikánky ve Zvoníkovi u Matky Boží (1956) nebo královna ze Sáby v historickém velkofilmu Šalamoun a královna ze Sáby (1959).

Počátkem 70. let se ve filmech objevuje spíše sporadicky a dává přednost fotožurnalismu, sochařství a malování. V roce 1973 vydala fotoreportážní knihu Italia Mia a rok nato získala exkluzivní rozhovor s kubánským vůdcem Fidelem Castrem pro časopis Gente.

Lollobrigida byla vdaná jenom jednou, a to za slovinského lékaře Milka Skofiče. Jejich manželství trvalo od roku 1949 do roku 1971 a mají spolu jednoho syna Milka Skofiče mladšího. V roce 2007 se spekulovalo o jejím sňatku s o 34 let mladším katalánským podnikatelem Javierem Rigauem. Seznámili se v Monaku, když Lollobrigidě bylo 57 let.

Lollobrigida dala v roce 2013 do dražby některé svoje šperky a jejich výtěžek věnovala na výzkum kmenových buněk.