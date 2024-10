Zvětšení pozadí stálo matku pěti dětí život. Smrtelnou operaci ženy samy vyhledávají

Zákrok, který vede ke zvětšenému pozadí, zní na první poslech jednoduše: pomocí liposukce se odstraní tuk z jedné části těla, obvykle z břicha, a použije se ke zvětšení hýždí. Hýždě ovšem obsahují velké množství krevních cév - některé z nich jsou velké jako brčka na pití - a ty pak svádí krev do dolní duté žíly, která vede přímo k srdci.

Tuk se během operace s názvem "Brazilian butt lift" (brazilské nadzvednutí zadku, zkráceně BBL) vstřikuje do hýždí pomocí kanyly nebo dlouhé kovové trubice. Ani zkušení doktoři nemůžou garantovat, že nenastanou komplikace. Není totiž úplně možné kontrolovat, kam přesně tuk aplikují a už se několikrát stalo, že omylem jej vpíchli do hýžďového svalu nebo pod něj.

"Tyto kanyly se ohýbají, a pokud se ohnou, když je vložíte do hýždí, nemáte ponětí, kde je jejich konec," tvrdí americký plastický chirurg Luis Rios. V takovém případě vzniká riziko, že tuk nebo výplň doputuje do srdce nebo do plic, a tam brání průtoku krve. V takovém případě způsobí okamžitou smrt.

Levnější verze s názvem "tekuté BBL" zase místo tuku z vlastního těla nabízí klientkám zvětšení hýždí pomocí výplní s obsahem kyseliny hyaluronové - o rizikách těchto výplní se víc můžete dovědět zde. Kosmetická studia je ovšem s oblibou propagují nejen jako levnější, ale také bezpečnější alternativu, dokonce zcela bez rizika, což je daleko od pravdy. To potvrdilo i nedávné úmrtí.

Nedoporučované, ale žádané

Již v roce 2018 Britská asociace estetické a plastické chirurgie doporučila chirurgům ve Velké Británii, aby tuto operaci, ať už klasickou, nebo tekutou, úplně přestali provádět. Úplně zakázat ji ovšem nemohli. V září na ni doplatila třiatřicetiletá matka pěti dětí Alice Webbová. Je to první oběť tohoto zákroku ve Spojeném království - pravděpodobně i z důvodu, že Britky často jezdily do Turecka nebo Jižní Ameriky, kde jsou operace BBL výrazně levnější, ovšem o nic bezpečnější. Na klinice v tureckém Izmiru bylo registrováno už několik obětí britského původu.

Úmrtí Webbové, která sama pracovala v kosmetickém průmyslu, je dosud záležitostí vyšetřování. Zákrok absolvovala v jednom z kosmetických studií v anglickém Gloucesteru. Jak zkušení doktoři upozorňují, riziko u těchto zákroků se výrazně zvyšuje, když jej provádějí nekvalifikovaní praktikanti. Policie zatkla už dva lidi podezřelé z vraždy z nedbalosti.

Jelikož ale šlo v Británii o prvního člověka, jehož smrt je přímo spojena s tímto zákrokem, událost vyvolala silnou reakci. Mnoho žen, které o BBL uvažovaly, a dokonce byly objednány, se rozhodlo termín zrušit. Ty, které jej podstoupily, se rozhodly více mluvit o zdravotních komplikacích, se kterými se musely vypořádat: provázejí je často zdravotní komplikace, jako je infekce, tukové embolie a krevní sraženiny. Popularita těchto operací je přesto za posledních deset let pořád na vzestupu a patří mezi nejžádanější zákroky nejen ve Spojeném království.