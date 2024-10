Byly kosmetické výplně chyba? Nevstřebávají se, "putují" a mohou vést k slepotě

V průběhu uplynulých deseti letech se z kosmetických výplní stala takřka samozřejmost nejen v Hollywoodu. Nebezpečnému trendu tzv. fillerů propadly i mladší generace žen, zejména poté, co v roce 2015 vyvolaly nafouklé rty Kylie Jennerové z neslavně proslulého rodu Kardashianů takřka davovou psychózu. Zatímco ze začátku tvrdila, že za jejími zázračně zvětšenými rty stojí pouze její make-upové dovednosti, po čase přiznala, že za ně vděčila - tak jak se mnozí domnívali už od počátku - umělým výplním.

Z fillerů se v průběhu následujících let stala v mnoha západních krajinách běžná záležitost, které podlehly nejen bohaté celebrity. Mnoho žen z řad běžných smrtelníků mělo dojem, že tyto výplně jsou rychlým, snadným a relativně levným způsobem, jak přizpůsobit své přirozené rysy standardu krásy, který šířila sociální média.

Převažují rizika nad estetikou?

Výsledkem je ovšem generace žen, které si ponesou patrně trvalé následky. V současnosti se totiž ozývají zkušení doktoři, kteří upozorňují na možná rizika, jež tyto výplně obnášejí. Typické kosmetické výplně tvoří směsi různých látek, částečně přírodních a částečně syntetických, které se navzdory tvrzením výrobců v těle nerozpouštějí, nýbrž po něm "putují". Častým příkladem jsou ženy, které si nechaly vpíchnout substanci do rtů s tím, že do dvou let se přirozeně vstřebá - místo toho se ale výplň posunula do jiných částí obličeje a nelze ji zcela odstranit. Nad fillery má vpichující jen velmi malou kontrolu. Dermální výplně se kromě rtů používají také k vyplnění jizev po akné, přetvoření nosu a nahrazení ztraceného objemu.

Nezpůsobují ovšem pouze estetické problémy. Newyorský plastický chirurg Spero Theodorou získal dostatek důkazů o tom, že všichni pacienti u výplní podstupují riziko toho, že se jejich mízní systém může zablokovat - a to i v případě, že u nich není na pohled vidět bouli nebo otok. Jakékoli omezení lymfatického systému může vést k zásadním zdravotním problémům, jelikož právě ten odvádí tekutinu z tkání, včetně odpadu a toxinů, a je tudíž důležitou součástí imunitního systému. Kosmetické fillery mohou mízní soustavu kdykoli zablokovat a vést tak k permanentnímu poškození. Podle Theodoroua je problém již v jejich samotném složení, na schopnostech a dovednostech toho, kdo je vpichuje, tím pádem ani nezáleží. Zatímco se dosud kladl důraz na složku v podobě kyseliny hyaluronové, která se má přirozeně vstřebat, renomovaný plastický chirurg upozorňuje na to, že to v žádném případě neznamená to, že by se zcela rozplynula. Směs může způsobovat slepotu, mrtvici a nekrózu (odumírání tkáně).

"S čistým svědomím je vpíchnout nemohu"

Kvůli těmto zjištěním se Theodorou rozhodl na vpichování výplní zcela rezignovat. "Nemohu s čistým svědomím nabídnout svým pacientům tuto službu po tom, co jsem viděl," říká a dodává, že pravděpodobně bude kvůli tomu prohlášen za nejhoršího plastického chirurga na světě. Svým pacientkám totiž ničí iluzi, že fillery jsou jednoduchou a bezpečnou záležitostí bez trvalých následků, a současně narušuje byznys výrobcům a provozovatelům dermatologických výplní, který globálně činí přes pět bilionů dolarů (přes 114 bilionů českých korun).

Je však pravděpodobné, že zastánkyně fillerů neodradí ani zdravotní rizika. Výplním podlehly i ženy z mladší generace, jejich výsledný vzhled ovšem často budí rozpaky. Dvacátnice, jako právě výše zmíněná Kylie Jennerová nebo účastnice z britské verze reality show Love Island, čelily letos početným kritikám nejen na sociálních sítích. Podle mnohých vypadají totiž podstatně starší - místo dvacátnic je tipují lidé obvykle na starší třicátnice až čtyřicátnice. Posoudit to můžete i sami v naší galerii.

S výplněmi - o botoxu tentokrát ani nemluvě - to výrazně přehnaly ovšem i jiné slavné ženy. Dermatologové a plastičtí chirurgové přišli s termínem "pillow face", neboli polštářková tvář, která označuje typický zevnějšek někoho, kdo si do tváře nechal vpíchnout početné výplně. V takových případech se tváře zvětší a zakulatí, čelo se výrazně zaoblí a v důsledku otoků se ztrácí kontura čelisti.

Na ženy, které to (nejen) s výplněmi přehnaly, se můžete podívat do naší galerie.