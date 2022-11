Jak prodloužit trvanlivost čerstvých těstovin? Stačí k tomu jednoduchý trik

Výzkumníci spolupracovali s výrobnou těstovin v Altamuře, která jim dodala 144 vzorků krátkých vřetýnek známých pod názvem trofie. Třetinu z nich zabalili do běžné fólie s atmosférou o 20 procentech oxidu uhličitého a 80 procentech dusíku. Další třetinu uschovali do fólie, která méně propouštěla vodu a atmosféru měla ve složení 40 procent oxidu uhličitého ku 60 procentům dusíku.

Poslední třetinu také vložili do odolnější fólie, jenom tentokrát ještě přidali do těstovin probiotickou směs tvořenou prospěšnými bakteriemi. Všechny balíčky potom vědci uskladnili do lednice s teplotou čtyři stupně Celsia. O studii, která vyšla v odborném časopise Frontiers in Microbiology, píše deník The Guardian.

Běžně zabalené těstoviny byly po třech měsících zřetelně pokryté plísní. Pod fólií se totiž rozšířily mikroby, které pohltily kyslík, a hladina oxidu uhličitého tak v průběhu času klesla. V méně propustných obalech naproti tomu atmosféra zůstala téměř neměnná, a těstoviny tak ani po 120 dnech nezačaly plesnivět. U těstovin s probiotiky bylo navíc mikrobů pohlcujících kyslík ještě méně.

Pokud výrobci začnou nový způsob skladování využívat, mohou podle autorů studie přispět k ochraně životního prostředí. Když se lidem totiž chlazené těstoviny tak brzy nezkazí, nebudou potravinami tolik plýtvat a zamezí vzniku zbytečného odpadu.