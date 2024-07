Udržitelná menstruace: investicí do pomůcek ušetříte, ale jaká jsou jejich úskalí?

Průměrná žena za svůj život spotřebuje 10 až 17 tisíc jednorázových menstruačních vložek a/nebo tamponů, což se může značně prodražit, zejména pokud musíte kupovat balíček každý měsíc. Do udržitelných pomůcek naopak stačí investovat jednou a ideálně by vám měly vydržet aspoň několik let. Jaké jsou momentálně dostupné alternativy?

Menstruační kalhotky

Od těch klasických jsou na první pohled k nerozeznání, obsahují však funkční vrstvu obvykle z high-tech materiálů, které dokážou absorbovat tekutiny. Krev nepropouštějí a obvykle jsou pohodlné a dostatečně spolehlivé. Jejich nevýhodou je ovšem komplikovanější výměna: místo vyjmutí tamponu nebo vložky musíte převléknout celé kalhotky, což mimo domov není zrovna příhodné. A zároveň to znamená, že jich potřebujete hned několik.

Menstruační kalíšek

Tato pomůcka se těší čím dál větší oblibě a ve většině článků se dozvíte spíš o jeho výhodách, jako je několikaletá životnost, nesporná udržitelnost (na rozdíl od kalhotek vám postačí jeden) a spolehlivá ochrana před protečením. Kalíšek se zavádí přímo do pochvy, kde drží díky podtlaku. Zavádění ovšem může být zejména během prvních pokusů docela výzva a vyžaduje dostatečný prostor i soukromí. Každé čtyři až dvanáct hodin je potřeba ho vyjmout, vyprázdnit, opláchnout vodou a znovu zavést. Po každé menstruaci se má nechat vyvařit, přičemž se nabízí praktická otázka, který hrnec na to padne.

Když přijde na názory odborníků, u kalíšku se gynekologové dělí na dva nesmiřitelné tábory příznivců a odpůrců této pomůcky. Ti druzí upozorňují obecně na rizika toho, aby se vůbec něco zavádělo na několik hodin přímo do ženského těla, a to jak kalíšky, tak tampony. Vyvarovat těchto pomůcek by se měly ženy, které trpí opakovanými mykózami, záněty pochvy a močových cest, nemluvě o vzácném, ale vysoce nebezpečném syndromu toxického šoku.

Pratelné menstruační vložky

Pokud patříte mezi ty, které se s podobnými potížemi utkávají často, můžete zvážit spíš investici do látkových vložek. Vyrábějí se i v Čechách a jsou obvykle z biobavlny, která je na dotek příjemná, nedráždí pokožku, je prodyšná a savá. Výměna probíhá stejně jako u jednorázových vložek. Některé značky přidávají i účinné látky, které mají antibakteriální účinky a efektivně zabraňují zápachu; vložky jsou navrženy tak, aby optimálně odváděly vlhkost a udržely vás v pohodlí a suchu.

Menstruační plavky

To, že během svých dnů nemůžete do bazénu, už dávno neplatí. A nejsou k tomu potřeba tampony ani kalíšky. Speciálně navržené plavky se hodí ale spíš na dny se slabším krvácením. Absorpční vrstva krev udrží i při namočení látky, takže vodu kolem sebe nezabarvíte. Vypláchne se z plavek až pod proudem vody při praní. Navíc jsou v nabídce i různé vzory a barvy, které zajisté budou lahodit vašemu vkusu.