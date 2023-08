Ezoterika i pragmatismus. Jak prožívají menstruaci Strýcová, Růžičková či Tomešová

Tenistka Barbora Strýcová patří k ženám, které nemají problém o menstruaci mluvit. V rozhovoru pro Lidovky.cz, který poskytla začátkem tohoto roku, zároveň uvedla, že některé ženy menstruaci vnímají jako soukromou věc, o kterou se s ostatními dělit nechtějí, což je samozřejmě v pořádku. Stejně tak ale nevidí důvod bát se o menstruaci otevřeně mluvit. "Je normální říct: Se svým výkonem nejsem spokojená, nebyl takový, jaký jsem chtěla, aby byl, ale prostě jsme měla své dny a ty to ovlivnily. Když dostaneme menstruaci - třeba nečekaně, protože i to se stává -, tak my ženy prostě většinou nepodáme stoprocentní výkon," řekla Strýcová.

