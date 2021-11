Chcete zhubnout bez cvičení a diet? Tohle je metoda, která vám zlepší postavu i život

Obědváte a prohlížíte si Instagram, odpovídáte na e-maily a po jídle ani pořádně nevíte, jak pokrm chutnal? Cítíte se provinile, protože jste spořádali zbytek dortu z lednice? Přesně tohle jsou příklady opaku vědomého jedení, při kterém používáte své fyzické i emoční smysly tak, abyste si jídlo užili bez výčitek.

Podle odborníků není takový způsob vnímání jídla všelékem na zdravotní problémy či nadváhu, nicméně výsledky výzkumů ukazují mnohé pozitivní dopady - pozorovaní jedinci díky "mindfulness stravování" zhubli, snížili stres a úzkostné stavy, ustálili si stravovací návyky či utlumili příznaky dráždivého tračníku. Důvodem je meditativní aspekt všímavého jedení, kdy se snažíte nevnímat nic jiného než daný pokrm a své pocity. Lépe tak rozlišíte, zda máte opravdu hlad, nebo "zaplácáváte" emoční prázdno spojené se stresem a smutkem.

Cílem je být během jídla v souladu se smysly

"Všímavost znamená, že se zaměřujete na myšlenky, emoce a fyzické pocity v přítomném okamžiku. Tento přístup k životu vychází ze staleté praxe používané v mnoha náboženstvích," vysvětluje pro zpravodajský portál CNN nutriční odbornice Lilian Cheungová z Harvardské univerzity. Cílem všímavého stravování je tak být během jídla ve větším souladu se všemi myšlenkami a smysly - zrakem, vůní, sluchem, chutí i čichem.

"Pokud snídám, nedržím v ruce telefon, nečtu zprávy nebo e-maily. Jen sedím a soustředím se na to, co jím," říká taktéž pro CNN Teresa T. Fungová, profesorka a nutriční specialistka z Harvardu.

Ta popisuje, jak vypadá její ranní rutina pití kávy: "Jako první poslouchám zvuk, který doprovází vaření kávy, následně vnímám její vůni. Pozoruji barvu nápoje, poměr mezi mlékem a kávou. Následně se soustředím na to, zda je káva stejně teplá jako šálek, který držím v rukou. A když kávu piji, vnímám chuť a pocity, které ve mně evokuje."

Soustřeďte se na jídlo alespoň pět minut

Své návyky nemusíte změnit kompletně ze dne na den, stačí postupovat po malých krocích. "Pokud jíte každý večer u televize, zkuste si vyhradit například neděli jako den, kdy se budete soustředit jen na jídlo. Pak to můžete zkusit také v pondělí a takhle pokračovat dále," radí Cheungová.

To samé platí pro jedince, kterým nabitý denní program brání v tom, aby se na pokrm plně soustředili, a během jídla sledují monitor počítače nebo telefonu. "Zkuste jídlu věnovat pozornost, jak jen to jde. I když to bude třeba pět minut během oběda a svačiny, všechno je lepší než vůbec nic," dodává Cheungová.

Svou pozornost vrátíte k jídlu tak, že se několikrát zhluboka nadechnete a vydechnete. "Také si krájejte malé kousky a důkladně žvýkejte. Pokud budete jíst pomalu, lépe rozpoznáte, v jaký moment jste uspokojení a plní," vysvětluje Cheungová.

Jít na oběd s kolegy a večeřet s rodinou či s přáteli se s "mindfulness stravováním" nevylučuje. Cheungová popisuje, jak v takové situaci postupovat: "Na začátku oběda si vyhraďte pár minut. Usmějte se na své kolegy, v duchu vyjádřete vděčnost za jídlo i společnost ostatních a snězte prvních pár soust bez toho, aniž byste mluvili. Soustřeďte se jen na to, co máte na talíři."

Způsob, kdy si během jídla uvědomujete "tady a teď", se pak může postupem času velmi jednoduše přenést do dalších oblastí života. "Budete žít více v přítomnosti a věnovat se jen jedné věci, na niž se budete soustředit. Teď zkontrolujete e-maily, pak si pustíte televizi. Velmi často děláme několik věcí najednou a ve výsledku nevnímáme žádnou z nich," uzavírá Cheungová.

Mohlo by vás zajímat: Potřebujeme poznat sami sebe. Při meditaci se vynořují bolesti a zranění, říká Bob (6. 3. 2021)