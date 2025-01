"Někdo ho asi včas nevytáhl." Co poslouchají ženy při nákupu nouzové antikoncepce

"Byl to jeden z nejhorších zážitků. Lékárnice se na mě dívala s naprostým odporem a ptala se mě stylem: 'A proč ho chcete, kolik vám je? Jak se to jako stalo, že vám selhala ochrana?' Bez dost detailního popisu, jak konkrétně naše ochrana selhala, mi nechtěla lék prodat. Ještě celá vyklepaná jsem musela popsat, jak se to stalo. V lékárně za mnou navíc stáli další lidi, kteří to celé poslouchali. Málem jsem odešla bez prášku, nedokážu pochopit tu absenci empatie a lidského přístupu a soukromí."

Tak zní jeden z příběhů, který zveřejnila na základě výzvy na svém instagramovém účtu česká větev organizace Beat Sexism. Tématu věnovala také samostatnou epizodu podcastu Beat Sexism Talks. "V rámci organizace a mezi přáteli jsme zjistili, že je zostuzování za pilulku mnohem rozsáhlejší fenomén, než jsme si mysleli. Hodně lidí takové ponížení přijme s mlčením a odchází s pocitem, že jsou nezodpovědní. Chtěli jsme proto ukázat, že v tom nejsou sami," vysvětluje provozní ředitelka organizace Veronika Šimková.

Lékárník mě citově vydíral

Při průzkumu problému se spolu sešlo přes 40 výpovědí, 70 procent z nich bylo negativních. Pilulka je přitom v České republice k dostání zcela legálně. Od roku 2015 navíc bez lékařského předpisu a věkového omezení. "Takže je v pořádku, pokud lékárník či lékárnice zákaznici poradí a vysvětlí jí rizika, je ale nemístné, aby ji ponižoval nebo ovlivňoval nábožensky motivovanou rétorikou či vlastním přesvědčením," upozorňuje Šimková, která popisuje vlastní zkušenost: "Lékárník se mě ptal, jestli jsem si svou volbou jistá. Bylo to pro mě až na hraně citového vydírání, kdy mi nakonec řekl, že to tedy snad bude dobré rozhodnutí," popisuje. "Nedokážu si představit, jak může takový přístup ovlivnit ženu, která má morální výčitky nebo je obětí znásilnění," říká Šimková.

Lékárník není prodavač

Michaela Bažantová z České lékárnické komory souhlasí s tím, že dehonestace nebo přemlouvání rozhodně není namístě. Lékárník či lékárnice nemá právo se vůči pacientovi chovat nepříjemně nebo nepřátelsky. "Nicméně lékárník je zodpovědný za to, že je lék vydán správně. Právě nouzová antikoncepce patří mezi volně dostupnými léky k těm nejrizikovějším. V případě špatného užívání mohou ženě velmi uškodit. Proto je před vydáním léku nutný pohovor lékárníka s pacientkou," vysvětluje.

V této souvislosti zmiňuje také takzvanou možnost výhrady svědomí, která platí pro celé zdravotnictví. "Pokud je vydání léku pro zdravotníka v rozporu s jeho vírou, může ho odmítnout poskytnout. Jeho povinností je ale odkázat na jiného zdravotníka v lékárně nebo pacientku informovat, kde najde další nejbližší lékárnu, která jí tuto zdravotní službu poskytne," říká Bažantová, která pracuje jako lékárnice 25 let.

Nevíte, kdo pilulku kupuje

Takovou zkušenost ilustruje jedna ze zveřejněných zkušeností: "Lékárnice mě odmítla obsloužit se slovy, že je to v rozporu s jejím přesvědčením a s něčím takovým absolutně nesouhlasí. Byla jsem naprosto v šoku. Chvíli jsem si myslela, že si dělá srandu. Nedělala. Naštěstí mě obsloužila její kolegyně," vzpomíná na překvapivé jednání jedna z žen.

Podle Beat Sexism může obecně nerespektující chování ze strany lékárníků ovlivnit řadu věcí. "Dotyčná osoba pak bude mít nedůvěru v instituci, která ji ponižuje za něco, na co má právo. Také se může začít sebeobviňovat a bát se toho, že by snad musela pilulku kupovat znova, což může mít dopad i na její sexuální život. Nehledě na to, že lékárník nikdy neví, kdo si od něj pilulku kupuje," vysvětluje Šimková.

Právě poslední věta odkazuje k tomu, že necitlivé chování může být obzvlášť traumatizující, pokud se jedná o znásilněnou ženu. "I z toho důvodu atestantům zdůrazňuji, že nikdy nevíte, s kým zrovna mluvíte. Upozorňuji, že by se měli zbavit předsudku, že se jedná o nezodpovědné ženy," podotýká Bažantová a dodává, že Česká lékárnická komora věnuje v organizaci celoživotního vzdělávání lékárníků zvláštní webinář právě etickému kodexu. Do budoucna zvažuje také další vzdělávací akce a informace k této problematice.

