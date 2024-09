Ořechové krémy byste opomíjet neměla, nutričně jsou ale trochu zrádné

O oříškách a jejich benefitech pro zdraví ví každý. Jenže ne každý snese jejich chuť a někomu možná dokonce vadí, že jsou opravdu tvrdé. Pak je tu skvělá zpráva: svou popularitu právem získaly také ořechové krémy.

Americký trend arašídových másel konečně dorazil i k Čechům, a to nejenom v podobě krémů z arašídů, ale třeba také bájně proslulých mandlových, lískooříškových nebo pistáciových másel.

Pravidlo obezřetného čtení etiket a ujišťování se o tom, co přesně je obsaženo v produktu, který dáváte do svého košíku, sice platí vždy, ale u ořechových krémů je na něj vhodné dbát o to více. To, že mají božskou chuť ví každý, kdo je někdy zkusil. Aby ale ořech zůstal ořechem a vy jste z něj vytěžila maximum i v podobě krému, ujistěte se, že vámi zvolený krém opravdu obsahuje jen a pouze ořechy, nikoliv žádná dochucovadla v podobně různých olejů, přidaných cukrů nebo zbytečných aditiv.

Nebojte se máznout si takovou potravinu na pečivo, případně si dejte lžičku ve stresové situaci. Ořechy v jakékoliv formě opravdu fungují. Ale všeho s mírou , právě ořechové krémy jsou super tučné, tak pozor, abyste jich na pečivo nedávala hodně. Možná byste se divila, jak snadno se po nich přibírá.