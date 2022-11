Kalhotky si kupujte aspoň jednou ročně. Praní někdy nestačí, radí experti

Když se na TikToku nedávno objevilo video, ve kterém autorka upozorňovala, že by si lidé měli každých šest až dvanáct měsíců pořizovat nové spodní prádlo, mnoho diváků bylo zaskočených. "Nosím ho, dokud mi není malé, nebo dokud není děravé," reagoval jeden z diskutujících. "Jsem na vysoké a v šatníku mám i prádlo, ve kterém chodím od sedmé třídy," napsal další uživatel.

V komentářích se objevil i případ, kdy někomu stejné prádlo vydrželo 16 let. "To je poněkud extrémní. Obecně však neexistuje žádné pravidlo, které by říkalo, že po půlroce nošení musíte spodní prádlo automaticky vyhodit a nahradit ho novým," uvedla pro web LADbible gynekoložka Chavone Momon-Nelsonová ze zdravotního střediska Pittsburghské univerzity.

"Pokud své prádlo pravidelně perete v horké vodě, smyjete z něj veškeré škodlivé bakterie. Tím rozhodně nechci nikoho odrazovat, aby z důvodu svého pohodlí prádlo ve svém šatníku měnil častěji. Stejně tak ale není důvod, abychom se styděli za to, že delší dobu vydržíme se staršími kousky," zdůraznila lékařka.

Ne všichni odborníci s ní ovšem souhlasí. Specialistka na estetickou medicínu a intimní hygienu Shirin Lakhaniová upozornila, že v prádle navzdory praní zůstává velké množství odumřelé kůže i bakterií. "Ani když ho hodíte do pračky, nemusíte se všech nežádoucích stop zbavit," varovala. Kompletní výměnu spodního prádla proto Lakhaniová doporučuje dělat alespoň jednou ročně.

Zároveň však podle ní záleží na tom, při jakých příležitostech člověk prádlo nosí. Pokud jde o sportovní výbavu, ve které navštěvuje posilovnu, zaslouží si střídat častěji. Důležitou roli také hraje, kolik kousků prádla lidé ve skříni mají, a jak často si je tím pádem oblékají. Pokud si některý vezmou na sebe pouze párkrát do roka, není nutné ho po dvanácti měsících hned vyhazovat.