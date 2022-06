Bojíte se předčasného úmrtí? Jednoduchý trik odhalí, zda jste v ohrožení

Stání na jedné noze není jen dovedností, kterou člověk udělá dojem na kurzech jógy. Lidé ve středním věku a senioři, kteří se na jedné noze nedokážou alespoň deset vteřin udržet, čelí dvakrát vyššímu riziku, že do deseti let umřou, než jejich vrstevníci, co s rovnováhou potíže nemají. Vyplývá to ze závěrů nově publikované mezinárodní studie.