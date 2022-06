Mléko jako menstruační krev. Firma vytvořila neobvyklé cereálie, připomínají dělohu

Na krabici s malinovými cereáliemi, které nesou název Period Crunch, najdou konzumenti a konzumentky také nápady, jak začít konverzaci o menstruaci, a grafické znázornění ženských pohlavních orgánů, aby lidé měli lepší představu o jejich rozmístění.

Z průzkumu, který si firma nechala vypracovat, se totiž ukázalo, že bezmála 90 procent dospělých nedokáže určit, kde se nachází děloha. Dále vzešlo, že se téměř polovina dospělých necítí komfortně, když mají mluvit o menstruaci, a že 77 procent dotazovaných o ní nikdy nehovořilo v běžné každodenní konverzaci. Právě tato data společnost inspirovala k vytvoření originálních cereálií.

Mluvčí společnosti Intimina Danela Zagarová doufá, že nové cereálie pomohou konverzaci o menstruaci normalizovat, uvedl server Lad Bible. "Není nic všednějšího než to, že se celá rodina sejde u jídla a povídá si. A pokud by menstruace skutečně nebyla tabu, neexistoval by důvod, proč se o ní u jídelního stolu nebavit," míní. Zmíněný průzkum podle ní však ukazuje, že se o menstruaci v rodinách spíše mlčí.

Také gynekoložka Shree Dattaová, která s firmou Intimina spolupracuje, si ve své praxi všimla, že lidé hovoří o ženských reprodukčních orgánech velmi váhavě. "Menstruace je naprosto přirozenou součástí toho, kým jsme, a tak je velmi znepokojivé, že je lidem stále nepříjemné o ní mluvit. Je to jen další aspekt našeho zdraví," říká. "Těším se, až Period Crunch pomohou rozvířit diskusi," dodává lékařka.

