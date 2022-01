Dívčí puberta bez masa? Odborník varuje, ve stáří může jít vegetariánkám o zdraví

Profesor Ian Givens z Univerzity v Readingu problematiku otevřel na briefingu v Science Media Centre v Londýně v souvislosti s nárůstem počtu lidí, kteří konzumují bezmasou nebo čistě rostlinnou stravu. Ženy jsou podle něj ohroženy nedostatkem živin výrazněji než muži.

Odborník uvedl, že polovina všech mladých žen a dívek ve věku 11 až 18 let přijímá jen minimum z doporučené denní dávky železa a hořčíku. Čtvrtině z nich pak ve stravě chybí jód, vápník a zinek. Ženy jsou podle něj citlivější k informacím o tom, že konzumace velkého množství masité stravy má negativní dopad na klima, a tak volí alternativní způsoby stravování častěji.

Givens dodal, že existují dobré důvody, proč omezit konzumaci masa, upozornil ale na to, že je potřeba přistoupit ke změně stravovacích návyků opatrně, zvláště v případě, kdy organismus teprve dospívá a vyvíjí se.

"Puberta je naprosto klíčová pro vývin kostí. Pokud to nepochopíte, může to mít zásadní vliv na zdraví kostí ve stáří. Riziko zlomenin, které snižují kvalitu života, je pak mnohem vyšší," citoval odborníka britský deník The Independent.

Nutriční terapeutka Anna Mapsonová dodala, že dospívající ženy potřebují ve své stravě obzvláště velké množství železa a vápníku. Pokud trpí deficitem těchto živin, mohou se ve starším věku potýkat s osteoporózou nebo chudokrevností.

Podle Mapsonové je možné sestavit vyvážený veganský jídelníček, je ale třeba věnovat více času plánování a vyhledat si informace o tom, které základní živiny v rostlinné stravě chybí. Jedná se například o mastnou kyselinu omega-3, která je zásadní pro zdraví mozku. Ten se v pubertě stále vyvíjí.

Mapsonová doporučuje veganům navštívit lékaře či nutričního terapeuta. Nezbytné jsou podle ní doplňky stravy s vitaminem B12, vitaminem D a zmíněnou mastnou kyselinou omega-3.

Maso omezuje 10 procent Čechů

Nejnovější průzkum agentury Finder odhalil, že masu se v současnosti vyhýbá 14 procent dospělých Britů. Dalších bezmála devět milionů se letos chystá konzumaci masa alespoň omezit.

V Česku není prozatím bezmasá strava tak populární jako v Británii, data však ukazují podstatné rozdíly mezi mladší a starší generací. Podle předloňského výzkumu agentury Ipsos je většina Čechů, kteří preferují bezmasý jídelníček, mladší 44 let.

Různými způsoby se snaží omezovat konzumaci masa 10 procent tuzemské populace. Tři procenta z nich jsou vegetariáni a jedno procento Čechů se stravuje vegansky. Čtyři procenta se považují za flexitariány, tedy strávníky, kteří si dají maso jen příležitostně.

Necelého půl procenta Čechů se pak hlásí k pescetariánství, což je podle vědců považováno za nejzdravější způsob stravování. Pescetariáni nekonzumují maso savců ani drůbež, ale pochutnávají si na rybách, mořských plodech, vejcích i mléčných výrobcích.

