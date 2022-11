Přibývá prostitutek, kvůli ekonomické krizi berou i rizikové klienty

Organizace English Collective of Prostitutes, která se zasazuje za práva a bezpečnost sexuálních pracovnic, upozornila, že od letošního srpna se na její linku bezpečí obrátily stovky žen s obavami o své živobytí nebo s dotazy na potravinové banky a poukazy. Deníku The Independent některé sexuální pracovnice sdělily, že mají zároveň méně klientů, kteří kvůli ekonomické krizi šetří. Proto přijímají i rizikové klienty a přistupují na jejich požadavky, které by dříve odmítaly.

"Klienti si dovolují více než dřív, protože jsou si vědomi toho, že je krize a peníze potřebujeme. Vztah mezi ním a pracovnicí je tak ještě méně vyrovnaný než dřív," řekla deníku 26letá Alex, která pracuje v neziskovém sektoru a k tomu si přivydělává prostitucí. Ekonomická krize jí znemožňuje s ní skončit nebo si dát od sexuální práce alespoň přestávku.

Mluvčí English Collective of Prostitutes Niki Adamsová dodala, že okolo dvou třetin žen, jež volají na linku bezpečí, jsou matky s dětmi, které se bojí, že potomky nedokážou zabezpečit. Další ženy se ozývají s tím, že chtějí s prostitucí začít nebo se k ní po letech vrací. Zároveň se domnívá, že velké množství žen o pomoc vůbec nežádá, protože se stydí za to, čím se živí.

Kvůli přijímání rizikových klientů bude pravděpodobně vzrůstat násilí páchané na prostitutkách, Adamsová ale vysvětluje, že řada se jich bojí obrátit se na policii, protože mají strach, že budou samy zatčeny. Sexuální práce je totiž v Británii částečně ilegální. Nabízet ji i platit za ni mohou jednotlivci, není ale dovoleno pracovat na ulici nebo se sdružovat. Neziskové organizace proto usilují o její legalizaci.

"Proč bychom je měli trestat za to, že se snaží uživit sebe a své blízké? Sexuální pracovnice by díky legalizaci měly stejné pracovní podmínky jako ostatní lidé a mohly by se lépe organizovat," věří Adamsová.

V Česku se sexuální práce nachází v právním vakuu - není ani povolená, ani zakázaná. Dostupná proto nejsou ani přesná čísla, kolik žen se zde prostitucí živí. Odhaduje se většinou, že je to okolo 13 tisíc, neziskové organizace ale obvykle počítají s vyššími čísly. V roce 2019 přitom server iRozhlas informoval, že až 60 procent sexuálních pracovnic jsou matky samoživitelky. O legalizaci prostituce se dlouhodobě snaží Piráti, nemají však podporu.