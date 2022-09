Když hlava nutí hladovět až k smrti. Slavné anorektičky vyprávějí, jak vážily 37 kilo

Modelka Isabelle Carová je možná nejznámější anorektičkou na světě. Se zákeřnou nemocí se potýkala 15 let a stala se tváří kampaně upozorňující na její nebezpečí, 9. září by se dožila dvaačtyřiceti let.