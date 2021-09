Před snídaní, nebo po ní? Otázka, kdy si ráno čistit zuby, rozděluje národy

Dentální hygienistka Anna Petersonová z anglického Essexu sdílela na tiktokovém účtu své ordinace video, v němž říká, že bychom si zuby měli správně vždy čistit před snídaní. Má pravdu?

Britská lékařka na svém tiktokovém profilu uvádí dva důvody, které vedou k rozhodnutí vzít kartáček a pastu ještě před samotným prvním ranním jídlem. "Když snídáte, v ústech vznikne kyselé prostředí. Pasta vytvoří vrstvu, která sklovinu ochrání před působením kyselých potravin, a tím pádem od jejího poškození," vysvětluje Petersonová, která má téměř 80 tisíc sledujících.

Dentální hygienistka Barbora Křeháčková uvádí, že by se čistění zubů před snídaní, či po ní mělo odvíjet podle druhu pokrmu. "Pokud máme rádi sladké, případně kyselé snídaně, jako je voda s citronem, džus nebo ovoce, je lepší si zuby vyčistit před snídaní nebo počkat 20-30 minut po ní," vysvětluje. "Po konzumaci sladkých a kyselých jídel klesá pH v ústech a sklovina 'změkne'. Při čištění kartáčkem by mohlo dojít k jejímu narušení. Po půlhodině se vrací pH opět do neutrálního stavu," dodává hygienistka.

Vyjádření britské dentistky se opíralo o zprávu značky Colgate, podle níž může právě péče o zuby po snídani ovlivňovat kvalitu skloviny. "Pokud se jí slaná snídaně, je to na každém. Také hodně záleží na pracovní vytíženosti. Spousta pacientů snídá až v práci, takže si zuby samozřejmě čistí ještě doma. Ve výsledku na čase až tak nezáleží, důležité je starat se o zuby mezizubním a také klasickým kartáčkem," uzavírá dilema Křeháčková.

