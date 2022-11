Manželům se narodila dvojčata z embryí zmrazených 30 let. Jde o světový unikát

Manželé Rachel a Philip Ridgewayovi se již při prohledávání dárcovských možností zaměřili na ta embrya, pro která je složité najít rodiče. Že se jedná o vůbec nejstarší zmrazená embrya na světě, se dozvěděli až mnohem později.

"Opravdu jsme nehledali ta nejdéle zmrazená na světě. Chtěli jsme ta, která čekala nejdéle," citoval Philipa Ridgewaye zpravodajský web CNN. "Vlastně jsou to naše nejstarší děti, ačkoliv jsou ve skutečnosti naše nejmladší," řekl.

Dvojčata manželů Rachel a Philipa Ridgewayových pocházejí z embryí, která byla v roce 2007 darována Národnímu embryonálnímu dárcovskému centru v Knoxville. Předtím byla od roku 1992 uložena v západoamerickém centru pro umělé oplodnění, kde si je v hluboce zmrazeném stavu uchovával anonymní manželský pár.

Do knoxvillského dárcovského centra jsou dodávána embrya, která rodičům zůstanou navíc z mimotělního oplodnění (IVF). Centrum během uplynulých let pomohlo na svět 1260 dětem z darovaných embryí.

Zájemci musí být heterosexuální manželé, kteří jsou svoji alespoň tři roky. Podle vedení je dárcovské centrum levnější variantou pro páry, které mají problém s početím dítěte přirozenou cestou.

Z pěti hluboce zmrazených embryí starých 30 let po rozmrazení přežila pouze tři. A ačkoliv lékaři kvůli možným rizikům doporučují vpravit do těla matky vždy pouze jedno embryo, Ridgewayovi se rozhodli dát šanci všem třem najednou. Uchytila se nakonec dvě, z nichž se o osm měsíců později narodili Lydia a Timothy.

Embrya mohou být zmrazena až 55 let

Manželé mají ještě osmileté, šestileté, tříleté a téměř dvouroční dítě. Všechny počali přirozenou cestou. "Když jsme do toho šli, věřili jsme Bohu a jeho plánům. Neřešili jsme, jak jsou stará. Bylo to v božích rukách," uvedla Rachel Ridgewayová.

Darování embryí v USA je předmětem speciální smlouvy, kterou je potřeba uzavřít před samotným medicínským procesem přenosu do dělohy matky.

Embrya mohou být v USA zmrazena až na 55 let a podle britské vládní agentury Human Fertilisation and Embryology Authority neexistují důkazy o tom, že by délka zmrazení měla vliv na jejich stav. Uchovávají se ve speciálních nádobách s tekutým dusíkem v minus 200 stupních Celsia.