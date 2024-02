Nepřináší zázraky a je to dřina. Ájurvéda ji ale zbavila úporných migrén

"Na ájurvédský pobyt jsem se dostala vlastně úplnou náhodou. Na Facebooku svojí kamarádky jsem viděla fotku z Indie právě z takového pobytu a organizátorka mi nabídla, ať se k nim připojím. Podařily se mi sehnat peníze i domluvit si měsíční dovolenou v práci. Odjížděla jsem tehdy s tím, že jsem měla vleklé zdravotní potíže," popisuje Monika Kudelová, která pracuje jako provozní v jedné kulturní organizaci.

Měsíční pobyt v ájurvédském resortu na západě Indie, obklopeném džunglí, jí pomohl s častými migrénami i posílením imunity. "Místo pravidelných migrén každý měsíc jsem měla migrénu jenom třikrát do roka," mluví o své zkušenosti provozní.

Alžběta Wolfová, antropoložka z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, před časem pro Český rozhlas uvedla, že lidé často ájurvédu vyhledávají jako alternativní způsob léčby svých potíží. "Z vlastní zkušenosti a zkušeností mých přátel můžu říct, že na spoustu tělesných, zdravotních problémů to funguje, ale ne na všechno," uvedla. Wolfová zkoumala ájurvédu ze socioantropologického hlediska několik let, mimo jiné také v různých ájurvédských centrech.

Spojení těla a okolního prostředí

"Když jsem začala v roce 2013 výzkum, tak to nebylo nikde. Všichni mi říkali: 'Co to děláš, seš ezo?' A teď najednou je to všude a pomalu jsou lidi divný, když nikdy neměli takzvanou ašvagandu (blahodárnou bylinu, pozn. red.) a ájurvédský čaj," přiblížila Wolfová. Přiznala také, že "ájurvéda je tržní artikl, který se dobře prodává". "To slovo označuje systém takzvané tradiční medicíny, systém zacházení se zdravím, který má různé směry a odnože a vychází ze specifické představy těla ve vztahu k okolnímu prostředí a toho, jak s ním zacházet, aby netrpělo a vydrželo," dodala. Sama považuje za zásadní to, že ájurvéda pracuje s tělem, které je propojené s okolním prostředím.

"Základem je vždy práce se třemi základními pilíři zdraví: vhodná strava z pohledu individuální konstituce, spánek a vhodná aktivita. V prvním kroku každého pobytu je důležité pomoci se tělu i mysli navrátit se k individuální vrozené harmonii. K tomu se používají ájurvédské terapie, změna jídelníčku a úprava denního režimu," vysvětluje lektorka jógy a ájurvédských technik Zuzana Klingrová.

"Těch 21 dní pobytu mi přišlo jako ideálně dlouhý čas na to, aby byla léčba efektivní. Na začátku, na konci pobytu a pak dvakrát týdně probíhají konzultace s ájurvédským lékařem, který předepisuje jednotlivé procedury a kontroluje zdravotní stav jednotlivých lidí. Ráno po probuzení se cvičí jóga, pak se snídá a po snídani navštěvujeme procedury. Bývají to třeba bylinkové olejové masáže a další speciální uvolňovací techniky," popisuje Monika Kudelová svou zkušenost.

Žádné čekání na zázraky, ale dřina

Zuzana Klingrová však varuje, že odjet na ájurvédský pobyt neznamená "lehnout si na lehátko a čekat na zázraky". "Ájurvédské terapie nejsou aromaterapeutické masáže. Je to 'dřina', kdy terapeut, léčivé oleje a byliny pomáhají odchodu odpadních látek z těla. Někdo se může cítit extrémně unavený, jiného může bolet hlava, avšak stojí to za to! To, co ucítíte po pár dnech, je pocit lehkosti a znovuzrození," dodává.

Součástí ájurvédského pobytu je kromě odpočinku a procedur také vnitřní očistná kúra, která vyžaduje i ryze praktická opatření. "Důležité je mít svůj záchod, rozhodně jej nesdílet s někým dalším, který taky prochází očistnou kúrou," říká Monika Kudelová.

Ájurvéda nepracuje s klasickým pojetím půstu, před nástupem na takovýto pobyt však Zuzana Klingrová doporučuje odlehčit jídelníček a omezit, nebo ideálně úplně vynechat kávu a alkohol. "Z pohledu ájurvédy hladovění zvedá vzdušnou dóšu Vátu, která zodpovídá v těle za pohyb. Ať už mluvíme o pohybu například střev, nebo myšlenek. Pokud je tato dóša příliš zvýšená, nese to spoustu zdravotních rizik na úrovni fyzické i mentální. Až za 70 procent nemocí stojí právě zvýšená Váta. Tedy jinak řečeno, zařazení půstu a hladovění bez předchozí konzultace může být chůze na hraně útesu," dodává lektorka.

Během pobytu se lidé stravují také dle ájurvédských zásad a konzumují čerstvé, sezonní potraviny s vyváženou nutriční hodnotou. "Ájurvéda používá odlehčené dny, kdy se zařazuje jednodruhová strava. Používá očisty ve formě ájurvédských terapií, které se volí podle zdravotního stavu, vrozené konstituce a aktuální odchylky od vrozené konstituce," vypočítává Klingrová.

"Vypnu a nechám o sebe pečovat"

Intenzivní očistný pobyt pančakarma se doporučuje obvykle jednou ročně. Monika Kudelová se jej proto účastnila vloni a letos se chystá znovu. Tentokrát už jako spoluorganizátorka. I doma v Praze myslí na ájurvédské zásady, přiznává však, že dodržovat je v každodenním shonu je náročné.

"Tak třeba jídlo by mělo být vždycky čerstvě uvařené, to ale prostě každý pracovní den nestíhám. Ale třeba po 17. hodině už bych neměla jíst sýry a oříšky a piju čaj z koriandrových semínek, který čistí. A ráno vypiju půl litru teplé vody s citronem," vyjmenovává.

"Na prvním pobytu pro mě byla nejhorší projímavá tableta, to bylo opravdu náročné. Ale pod dohledem mi za dva dny bylo líp. Nejlepší na celém pobytu je to, že vypnu a nechám o sebe pečovat. Každý den mě někdo masíruje, můžeme se koupat v bazénu, meditovat a jsme obklopeni přírodou. V Česku začíná sychravý podzim, a já se ohřívám na slunci v teple," říká.

Za ájurvédskými pobyty ale nemusí lidé jezdit až do jižní Asie, nabízí je i známý Resort Svatá Kateřina na Vysočině. Lidé sem na ně jezdí kvůli vleklým bolestem zad, s ženskými zdravotními potížemi, ale i za hledáním nového životního směru. "Ájurvéda přistupuje k tělu komplexně, řeší nejen očistu na úrovni fyzické, ale mentální i emocionální. Hodně řeší také následky chronického a dlouhodobého stresu, který je tichým zabijákem," vysvětluje Zuzana Klingrová, lektorka jógy a ájurvédských technik.

Po absolvování ájurvédské série se lidé často cítí lehčeji a plní energie. "Ájurvéda pracuje s trávicím ohněm Ágní, který nám pomáhá trávit na úrovni fyzické, což znamená, že umíme lépe využít živiny, které dostáváme z potravy, tvoříme méně odpadu a vzniká méně toxických látek nesprávným a nedostatečným trávením. Ágní nám pomáhá trávit také na úrovni mentálně emocionální vše, co nám život přináší. Síla tohoto trávicího ohně nám pomáhá trávit život sám," uzavírá Klingrová.