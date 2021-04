Zázrak jménem televizor

Jako byste seděli v kině…

V dnešní době jsou televizory na tak pokročilé technologické úrovni, že vám zaručí perfektní zážitek ze sledování jakéhokoliv obrazu, dokonce až s precizním rozlišením 8K. Perfektní barvy netřeba zmiňovat, díky využití Quantových bodů jsou 100%, ale i zvukový zážitek bude takový, že zapomenete dýchat. Do centra dění vás vtáhne technologie, která umí sledovat pohyb na obrazovce, a vy tak uslyšíte zvuk z toho směru, kde se děj právě odehrává. Tohle všechno umějí například nové televizory Neo QLED od Samsungu.

…a ještě mnohem víc

Co by to bylo za technologii, kdyby komě zábavy neuměla taky ulehčit každodenní život. Proto můžete televizor jednoduše spárovat s telefonem. Tím jednoduše myslíme fakt snadno. Tak třeba funkce Tap View to dělá tak, že stačí telefonem poklepat na rám televizoru a zařízení se propojí. Pochopitelně, že televizor pak lze ovládat oním mobilním telefonem. Neo QLED taky slouží jako brána do vaší chytré domácnosti a vy ji tak můžete díky SmartThings kompletně ovládat prostřednictvím svého televizoru. Jestli raději mluvíte, než ťukáte do klávesnice mobilu, žádný problém. K ovládání můžete samozřejmě využít i hlasového asistenta. Pokud se náhodou ještě neznáte, jmenuje se Bixby. Moderní televizory můžete využít i jako rozšířenou pracovní plochu a některé z nich, jako třeba Neo QLED, dokážou navíc rozpoznat váš kancelářský počítač. Skvělé pro práci z domova.

Multitasking se obvykle přičítá lidem, ale moderní televizory disponují něčím podobným - funkcí Multi View. To znamená, že můžete sledovat 2-4 pořady na jedné obrazovce a v jeden okamžik, přitom klidně i nakupovat online a zároveň být připojeni k videohovoru se svou partičkou. Minulostí se tím pádem stávají i rodinné boje o ovladač, respektive o preferovaný pořad.

Kdo nehraje, není puberťák, zato má tisíc jiných možností

V moderních televizorech najde zalíbení naprosto každý člen domácnosti. Dokonce i náladový puberťák mírně řečeno oddaný gamingu. Perfektní obraz i optimalizace mu totiž zaručí plynulost hry. Je to tak strhující, že si možná zahrajete s ním, čímž získáte cenné body do kolonky cool máma, anebo si zcela jistě užijete i čas jen sama pro sebe, zatímco zbytek rodiny svádí líté virtuální boje.

Maximálně minimalistický

Design je něco, co v bytě nelze pominout, a tak se televizory snaží být co nejmíň nápadné. Profil televizoru Neo QLED je pouhých 15 mm a všechny potenciálně rušivé elementy, jako například reproduktory, se posouvají, aby nebyly na první pohled vidět. Je to nejen elegantní, ale zároveň je díky tomu celá přední plocha televizoru obrazovkou. A tradiční hyzdič prostředí - kabely? Samsung se svými televizory Neo QLED zašel v nenápadnosti tak daleko, že z televizoru vede jediný, téměř neviditelný. Ten zapojíte do One Connect Boxu a do něj z druhé strany anténu, router a další zdroje. Držák Slim Fit televizor zarovná prakticky se stěnou (pouhých 0,7 cm od ní), takže nevyčnívá a nezasahuje nežádoucím způsobem do prostoru, což se hodí, zejména když obývák nedisponuje právě nadměrnými metry.