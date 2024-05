Women only: Místa jen pro ženy jsou ve světě stále oblíbenější. Najděte si to své

Chief LA members' club

Vlajková loď sítě privátních klubů pro ženy v byznysu s názvem Chief vyrostla v Los Angeles v budově bývalého loutkového divadla v Hollywoodu ze 40. let minulého století. Cílem je nabídnout ženám zázemí na úrovni, kde mohou najít stylové útočiště, navazovat nové vztahy a budovat profesní komunitu. Dvoupatrový prostor je koncipovaný jako enfiláda společných i uzavřených prostor. K dispozici je tu několik barů roztroušených po celém objektu, reprezentativní zasedací místnosti pro pořádání akcí, relaxační zóny pro neformální setkávání, kukaně pro soustředěnou práci i několik pokojů pro matky s malými dětmi. Prostory losangeleského klubu jsou laděny do tropické směsi sytých přírodních odstínů, materiálově hraje prim dřevo a měkké čalounění designového mobiliáře. Další kluby pro ženy na vedoucích pozicích sítě Chief fungují v New Yorku, Chicagu a San Franciscu. Cena ročního členství začíná na 5800 dolarech.

714 La Cienega Blvd, Los Angeles www.chief.com

Frauenbad Stadthausquai

Tohle místo je opravdovou ženskou oázou uprostřed Curychu. Do plovoucích lázní na křišťálově čisté řece Limmat proto za horkých letních dnů míří za osvěžením široké spektrum dam, včetně místních podnikatelek. To vše v kulisách největšího švýcarského města s majestátním kostelem Grossmünster a v podmanivých secesních prostorách. O vybudování lázní, které by byly určeny čistě pro něžné pohlaví, se v Curychu začalo poprvé uvažovat v roce 1837, kdy městská rada zrušila zákaz koupání pro ženy. První stavba svého druhu pak vznikla ještě v témže roce u zdi Bauschänzli - umělého ostrova, který je reliktem barokního opevnění města. Při přestavbě nábřeží Stadthausquai pak bylo rozhodnuto o vybudování nového zázemí, které bylo dámské veřejnosti zpřístupněno v roce 1888. A dodnes je, až na výjimky, výsadou žen.

Stadthausquai 12, Curych www.stadt-zuerich.ch