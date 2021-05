Emma Smetana je herečka, zpěvačka a moderátorka.

Dětství a studia

Jako dítě se Emma přestěhovala se svými rodiči do Paříže, kde žila až do svých 10 let. Střední školu absolvovala v Praze a poté se opět vrátila do Francie. Tam Emma vystudovala Pařížský institut politických věd a poté Berlínskou univerzitu, obor Politologie a mezinárodní vztahy.

Filmografie

V profesním životě se věnuje nejen moderování, ale i hudbě a filmu. Zahrála si ve filmu Hořící keř, Muži v naději a ve snímku Jiřího Menzela Donšajni.

Kromě toho má vlastní kapelu, kde zpívá a hraje na klavír. V Hudebním divadle Karlín získala hlavní roli v muzikálu Lucie, větší než malé množství lásky.

Televizní hlasatelka

Od roku 2012 moderovala ranní zprávy na televizi Nova. Brzy poté ale doplnila tým hlavní zpravodajské relace, kterou moderovala do roku 2016. V březnu 2017 rozšířila tým internetové televize DVTV, jíž byla součástí až do února 2021.

Špatně se o mně píše v médiích, která jsou mi jedno, bulvár se mě absolutně nedotýká, nerespektuji ho, říká zpěvačka a moderátorka Emma Smetana. | Video: Daniela Drtinová

Rodina

Emma žije od roku 2009 s muzikantem a hercem izraelského původu Jordanem Hajem. Mají spolu dvě dcery (nar. 2016 a 2021).