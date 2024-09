Jak zkrotit hněv? 10 tipů na vnitřní zklidnění

Mark Twain kdysi napsal, že vztek je kyselina, která více škodí nádobě, ve které je uskladněna, než čemukoliv, na co je nalita. Je to dokonale výstižné, proto byste se měli naučit tuto přirozenou emoci regulovat.

Někteří lidé se vztekají častěji než druzí - říká se tomu povaha nebo také temperament. Ale v civilizovaném prostředí to může být problém. Nejen pro okolí, ale hlavně pro vzteklouna samotného. Pro divocha Charlie Sheena to sice byla léta jeho poznávací značka, ale nakonec ho málem stála kariéru ještě před provalením aféry s AIDS. Kvůli záchvatům vzteku ho nakonec vyhodili i ze seriálu s příznačným názvem Anger Management.

Papiňák upouštět včas!

Lehce vznětliví lidé nemají často dlouhý život. Máte-li vysoký krevní tlak, je potřeba, abyste se naučili sami se sebou v tomto ohledu pracovat. Jak? Je vhodné se naučit rozeznat, na co jste citliví, a zkusit se s tím vyrovnávat jinak než vztekem.

Chronická zlost a stres způsobují v lidském těle vylučování hormonů a mediátorů. Ty podporují zánět a tím i rozvoj mnoha onemocnění, včetně kardiovaskulárních chorob. Také zvyšují srážlivost krve. V boji o život je sice tento aspekt zachraňujícím krokem, protože pomáhá organismu vyrovnat se s poraněním, ale v každodenním životě riskujete vážné zdravotní problémy.

Mezi ně patří například akutní infarkt myokardu, který je podle odborníků často způsoben vztekem, nebo cévní mozková příhoda čili mrtvice. Vztek zvyšuje pravděpodobnost výskytu těchto potíží až čtrnáctkrát.

Hledejte jiný směr

Hlava a tělo jsou velmi dobře propojené, a to nejen anatomicky (krkem), ale i funkčně. Je proto potřeba snažit se zpomalit, zklidnit se a naučit se řešit problémy v pohodě. Před každou stresující situací si položte základní otázku: Stojí mi to za to?

Je dobré si předem vytipovat okamžiky, ve kterých se obtížně ovládáte a které vás nadměrně stresují. Pokud jsou to třeba zprávy ze světa, dívejte se místo nich na seriál. Rozčílíte-li se vždy na poště, řešte placení složenek nebo posílání balíků jinak - v dnešním mobilním světě už to není problém. Pokud vás vytáčí tchyně, nestýkejte se s ní. Způsob se vždy najde, když je opravdu vůle.

Počítejte do deseti a dýchejte

Nejde o to, abychom hněv potlačovali a dusili v sobě - to je podle odborníků právě tak škodlivé jako zuřivé výbuchy. Důležité je naučit se odvést tuto emoci jiným směrem. Chce to jen pevnou vůli a skutečně se donutit k onomu starému, ale účinnému "počítat do deseti". Psychiatr Tomáš Rektor doporučuje jako skutečně osvědčenou i další starou metodu: zhluboka dýchat.

Dobré je také se odreagovat. Najděte si činnost, při které můžete emoci bezpečně fyzicky vybít pomocí sportu nebo práce - důležité je, aby se jednalo o tělesně náročnou činnost

Pokud se vztekem nebudete nijak pracovat, projeví se destruktivně. Buď na nás samých, nebo na vztazích s lidmi kolem nás. Když budeme mluvit o tom, že jsme naštvaní, přemýšlet nad tím, co nás k tomu stavu dovedlo, dá se s tím následně něco dělat.

Deset tipů, jak zkrotit vztek