Tajíte před ním dluh nebo nákupy? Finanční nevěra zruinuje váš vztah i bankovní účet

Když se řekne nevěra, na mysl okamžitě vytane klišé v podobě rtěnky na košili a pozůstatků cizího parfému. Podvádět svého partnera ovšem můžete i drahými kozačkami nebo společnou dovolenou - pokud je zaplatíte bez jeho vědomí a svolení ze společného účtu nebo si půjčíte za jeho zády.

Až 20 procent českých párů schovává před svou polovičkou nějaké finanční tajemství. Ať už před ním tajíte velké dluhy, nebo "jen" nestabilní finanční situaci, v případě, že plánujete společnou budoucnost, se to může ošklivě vymstít vám oběma. Špatné zacházení s financemi ohrožuje v takových případech nejen vás, ale také jeho, a dokonce i vaši rodinu.

Peníze jsou ožehavým a citlivým tématem a to platí i u těch intimních vztahů. Právě s partnerem bychom ale měli být schopni mluvit o všem, včetně své svízelné finanční situace. Za dluhy se člověk přirozeně stydí, ale předstírání, že neexistují, je nevymaže. Naopak, schovat hlavu do písku obvykle znamená, že se zvětší do absurdních rozměrů, a to si pak odnesou i vaši nejbližší, nejen finančně, ale také v podobě pochroumaných vztahů v důsledku narušené důvěry.

Jediný způsob, jak tuto situaci vyřešit, je převzít odpovědnost a otevřeně komunikovat. V případě, že se jedná o finanční problém, se kterým si nevíte rady, zajděte společně za nezávislým finančním poradcem. Tyto služby jsou zdarma, přičemž odborník vám pomůže s vytvářením rozpočtů a upravením výdajů.

Nadměrné utrácení a lhaní o vlastních výdajích mohou být ale také příznakem hlubších psychologických problémů a traumat - v takových případech se nestyďte vyhledat i odbornou terapeutickou pomoc.