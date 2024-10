"Spali jsme spolu celou dobu," říká Hanychová o Dopitovi a přiznává tak své nevěry

Když skončilo manželství podnikatelky Agáty Hanychové a herce Jakuba Prachaře, se kterým má dceru Miu, hovořilo se o tom, že jedním z hlavních důvodů mají být Agátiny zálety. To ona nejdříve popírala, ale po letech přiznala, že věrná svému manželovi nebyla. Nikdy ale neprozradila, s kým Prachaře podváděla. Stejně tak se spekulovalo, že věrná nebyla ani Jaromíru Soukupovi, jenž je otcem Agátiny nejmladší dcery Rozárky.

Jak nyní potvrdila sama Hanychová, všechny tyto zvěsti byly pravdivé. A co víc, podle svých slov nebyla věrná nikdy nikomu. Mužem, který se jako červená nit táhne jejím životem, je její současný manžel a otec nejstaršího syna Kryšpína Miroslav Dopita. "My jsme spolu spali celou dobu," šokovala teď svým prohlášením Hanychová, když měla odpovědět na otázku, jaké bylo jejich intimní sblížení po letech odloučení.

V rozhovoru spolu s manželem nechali také nahlédnout do své ložnice a prozradili, jak to mají se sexem v současnosti a kdo má na manželské radovánky větší chuť. "Tak to je jasný, že ten chlap, vždycky chlap," řekla pro eXtra.cz Hanychová, kterou se smíchem doplnil Dopita. "Agáta je submisivní, ta se nikdy nevymlouvá."

"Já jsem strašně unavená, prostě jsem, protože toho teď mám strašně moc, takže výmluvy mám, ale naštěstí Mirek, jak je zapojený do mého tempa, tak je také dost často unavený, takže super," objasnila Agáta, že na intimní chvilky u nich moc často nedochází. Na vině je nejen únava, ale také nedostatek soukromí. "Jedno máte za krkem, druhé zkroucené pod sebou, prostě děti ještě rády chodí do postele," postěžoval si Dopita.

