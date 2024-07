Vztahový test pomocí pomeranče. Když vám ho partner oloupe, tak vás prý miluje víc

Sociální sítě věci nepokrytě zjednodušují a stejné je to i se vztahy. Není to poprvé, co má odpověď na otázku, jestli vás partner dostatečně miluje, přinést test s jídlem. Tento dostal na TikToku název "teorie pomerančové slupky" (z angl. "orange peel theory").

"Experti" si tuto teorii představují takhle: požádejte partnera o to, aby vám k svačině přinesl pomeranč. Pokud jej donese neoloupaný, má to být znamení, že se o vaše pohodlí moc nezajímá, jelikož jak se dá pomeranč sníst se slupkou?

Podle téměř osmi tisíc videí na TikToku s hashtagem #orangepeeltheory má tento trend indikovat sílu a kvalitu svazku. Měřítko je jednoduché: oloupaný pomeranč = zdravý vztah, neoloupaný = vztah je odsouzen k zániku. Jako všechno na sociálních sítích, i tohle je však extrémně zjednodušující pojetí něčeho tak komplexního, jak jsou mezilidské, zejména partnerské vztahy.

Žádný "test" takového typu vám nemůže dát odpověď na to, jestli je váš vztah zdravý nebo funkční, upozorňuje psycholožka Rachel Vanderbiltová, která se zabývá tímto fenoménem. "Nemůžete očekávat, že váš partner bude vědět, že vám má ten pomeranč oloupat, aniž by se zeptal," upozorňuje a dodává, že není možné očekávat, že všichni lidé budou důkladní a důmyslní ve všech oblastech, zejména když přijde na takovou malou laskavost, jako je oloupání pomeranče. "Někdo je velmi silným a skvělým partnerem ve všech ostatních oblastech, ale možná mu chybí trochu víc, pokud jde o úroveň pozornosti."

Podle další psycholožky Tary Suwinyattichaipornové je tento virální test dokladem toho, že sociální sítě nás vedou k tomu, že cítíme potřebu uznání sebe, svých vztahů i kvality svého života zvenčí. "Nemůžete zredukovat velmi složité lidské vazby, emoce a vztahy do jedné maličkosti," konstatuje Suwinyattichaipornová. Ani jedna z psycholožek by se tudíž na žádné "testování" partnera nespoléhala, jelikož tak komplexní otázku, jako zda je vztah dobrý, nemůže zodpovědět. Pouze vytváří zbytečné drama. "Žádní dva lidé na tomto světě neprožívají lásku úplně stejným způsobem."