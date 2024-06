Jste v dobrém vztahu? Podle sociálních sítí to zjistíte dle testu s jídlem

Mnoho žen si ve vztahu klade otázku, jestli je jejich partner miluje dostatečně a doopravdy. V momentech, kdy se nás zmocní podobné pochybnosti, jsme v pokušení si city partnera otestovat, a jelikož jsou sociální sítě místem jednoduchých (a často i zjednodušených řešení), na TikToku se rozmohl trend "testu malých porcí".

Test je v principu jednoduchý. Společné jídlo rozdělíte na dva talíře, přičemž na tom svém necháte výrazně menší porci jídla. Své polovičce bez zbytečných slov naservírujete tu větší. Podle sítí by měl tuto nerovnost vypozorovat a zeptat se, proč to tak je. Vysvětlit mu to máte tím, že víc nezbylo. Posléze sledujete jeho reakci, která vám napoví, jestli a "jak moc" vás miluje.

Pokud vám partner nabídne ze své vlastní porce, bere se to jako jasný pozitivní znak, stejně jako v případě, že nabídne výměnu talířů. Pokud jej ale porce na vašem talíři nechá chladným a pustí se do jídla, jedná se o jasné znamení, že něco ve vztahu není v pořádku, jelikož se nezajímá o vaše blaho, a tím pádem ani o vás.

Test se momentálně na sítích těší velké popularitě a mnoho lidí sdílelo svoje zkušenosti zachycené na videích. Většina zkoušených partnerů reagovala veskrze pozitivně, u některých se ale objevily i tzv. "červené vlaječky" (z angl. red flags), tj. signály, že něco není v pořádku. A jak to máte vy? Troufnete si na tento test, nebo jej pokládáte za ztrátu času?