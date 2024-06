Vy ho chcete milovat, on se tomu brání. Emocionálně nedostupného muže nezměníte

To, co je nedostupné, vyvolává touhu a vzrušení z výzvy. Vy po něm toužíte, ale on je odtažitý - tím se vytváří začarovaný kruh, ze kterého vystoupíte jen stěží. Možná jste zamilovaná, ale také vás patrně žene touha po uznání své vlastní důležitosti a sebehodnoty. Myslíte si totiž, že pokud se vám povede dostat do chomoutu nedosažitelného muže, dosáhnete i pocitu, že jste vyvolená, ta, které se to povedlo.

Jenže s největší pravděpodobností se to nepovede. A ještě si tím ublížíte.

Je vysoce pravděpodobné, že vztahy s emocionálně nedostupnými muži vyhledáváte pravidelně a není to žádná náhoda. Ne každá by do takového vztahu šla. Pokud vy ano, je možné, že patříte mezi lidi, kteří rádi o ostatní pečují, starají se, nechávají ostatní překračovat své hranice a klidně obětují i sami sebe. To ovšem není recept na štěstí.

Jak poznáte emocionálně nedostupného muže?

1) Drží si odstup. A to jak psychický, tak i ten fyzický. Je možné, že se na delší dobu odmlčí, na zprávy nereaguje, prostě zmizí, až se najednou z ničeho nic znovu objeví.

Emocionální nedostupností se myslí neschopnost lidí udržovat citové vazby. Tento muž má sklon si vás držet jako nouzovou možnost, vztah ale nikdy neposune na další úroveň, ačkoli vy si nejspíš budete dělat iluze, že se tak děje. Bude se ovšem jednat o jednostranné úsilí z vaší strany, které vás bude dlouhodobě vyčerpávat.

2) O své minulosti i citech zarputile mlčí. Nemusíte hned o partnerovi vědět první poslední, sdílení pocitů a zážitků je ovšem to, na čem se pouto vytváří. Může mít ovšem i vážné důvody, proč o své minulosti nerad mluví, to ale nemění nic na tom, že bez vzájemné důvěry není možné vytvořit rovnoprávný a reciproční láskyplný vztah.

Je možné, že vaše snahy shazuje chladnou logikou nebo sarkasmem. Tyto manipulativní techniky, kterými se snaží ovládnout diskusi nebo pokusy o žertování ve chvílích, kdy se na to vy sama necítíte, vás vzájemně vzdálí ještě víc.

3) Vaše pocity znevažuje a/nebo ignoruje. Stejně jako mu je nepříjemné vypořádat se se svými emocemi, tak i ty vaše jsou mu přítěží. Místo emoční intimity preferuje tu fyzickou. Je proto možné, že velice brzy bude vyvíjet tlak na sex, případně během hlubokých rozhovorů nebo konfrontace projde rychle do sexuální roviny. Je to jeho obranný mechanismus.

4) Na vztahu nebude pracovat. Nemá zájem posunout vztah do hlubší úrovně, vyhovují mu spíš povrchní svazky, do kterých nemusí nijak emočně investovat. Rád nechává věci ladem, závazkům se vyhýbá a ani se nepokouší o to, je nějak definovat. Nejspíš bude mít problém označit vás i jen za svou přítelkyni nebo partnerku, ačkoli s vámi bude chodit na rande, trávit s vámi čas, a dokonce se může i setkat s vaším okruhem přátel.

Jen neradi se přizpůsobují vašim potřebám. Pouze vás zahrnou do svých oblíbených činností nebo obvyklé rutiny - třeba vás pozvou na pomoc kolem domu nebo na projížďku na kole, kterou absolvují každý víkend. Jestli ale odmítnete, bývají podráždění a ne moc ochotni přistoupit na vaše návrhy.