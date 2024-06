Celebrity ve znamení Raka: Citliví lidé s bohatým vnitřním světem a duší básníka

Na pohled působí často jako uzavření a introvertní, v momentu, když si vás ale Raci pustí do svého užšího kruhu známých, objevíte v nich společenskou, vnímavou a mimořádně tolerantní osobnost se širokým rozhledem a bohatým vnitřním světem.

Zakládají si na tradičních hodnotách, jako je rodina, vztahy a pocit bezpečí. Dovedou být ovšem i velice náladoví, emotivní, nedůvěřiví a někdy až příliš opatrní. Milují přírodu, umění, hudbu a romantiku, jsou filozoficky založení a často se vyjadřují velice poeticky.

Velice podobně by se daly popsat i mnohé české osobnosti narozené v tomto znamení. Které to jsou? Podívejte se do galerie.