Ashley Grahamová radí ženám, jak být sexy

Modelka Ashley Grahamová se svým vzhledem živí od dvanácti let. Podobnou dráhu si ale vysnila ještě o několik let dříve. "Když mi bylo devět let, poprvé jsem se zamyslela nad krásou. Vždycky jsem byla větší dítě, statná, atletická holka. Lidé o mně říkali, že jsem ‚velká a silná‘. Ale pak jsem jednou v obchodním domě viděla neznámou dívku. Měla dlouhé, štíhlé nohy, ploché břicho a dospělá prsa. Blonďaté vlasy jí ve vlnkách dokonale spadaly na ramena. Byla jsem tak mladá, a přesto jsem věděla, že je opravdu moc hezká. Chtěla jsem být jako ona," zavzpomínala Ashley Grahamová v rozhovoru pro magazín People na to, jak jako malá toužila zaujmout svým vzhledem.

A přestože slavila velké úspěchy, nevyhnula se ani kritice nebo zesměšňování. "Byla jsem ‚velká krasavice‘, ‚na tak velkou holku dost pěkná‘ nebo ‚krasavice od krku nahoru‘. Vždycky to byla dvojí nálepka: hezká a plus size. Ve škole na mě učitelé i spolužáci nechápavě mžourali a snažili se najít, co na mně vidí módní průmysl," popsala modelka to, že se podle svých slov snažila vždycky dvakrát více než její kolegyně, aby dokázala, že do světa módních časopisů patří.

A uznává, že tlak, který tato práce obnáší, je občas skoro neúnosný. "Nás modelky neustále někdo rozebírá ze všech stran. Stále nám říkají, co je na nás fyzicky hezké a co ne, jak nesplňujeme současnou laťku a co všechno na sobě musíme změnit. Stačí to k tomu, aby to každý z nás chtěl občas vzdát. I ty nejlepší. I já to jednou málem udělala na začátku kariéry. Jednoho dne jsem s pláčem zavolala mámě. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a cítila jsem, že už to dál nezvládnu dělat. Řekla mi něco, na co nikdy nezapomenu: ‚Tvé tělo někomu změní život. Musíš jít dál‘," vzpomíná. "V ten moment jsem si uvědomila, že svou hodnotu si musím určit jen já sama," dodala Grahamová, která má na zvýšení sebevědomí jednoduchý trik a tím jsou pozitivní afirmace.

Ona sama si každé ráno říká věty jako - jsem sexy, vypadám skvěle, jsem krásná. A podle jejího tvrzení to funguje spolehlivě. "Moje tělo pomohlo zvýšit sebevědomí mnoha jiným plnoštíhlým ženám a to mě moc těší. Vždycky jsem chtěla, aby se ve mně jiné ženy viděly. Aby věděly, že každé uznání, kterého se mi dostane, je stejně tak moje, jako jejich. Sebeláska znamená vědět, kým jste, a mít se upřímně rád i se všemi vašimi nedostatky."