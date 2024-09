Manuál na partnerské hádky: Naučte se řešit konflikty bezbolestně

Potkáváme se na základě stejnosti a rosteme na rozdílech. Většinou pak do konfliktu jdeme jako do boje, kdo s koho. Čí názor je lepší, kdo má moc, ten vyhrává. U mnoha lidí převažuje názor, že dva lidé, aby si spolu rozuměli, chápali se, nehádali se - musí být tak trochu podobní. Ale jde to? Každý z nás vyrostl v jiné rodině a má jiné základní předpoklady zvládat život, to znamená jiná přesvědčení, postoje, zkušenosti.

V souladu s partnerem je dobré být v životních hodnotách, jak chceme vychovávat děti. Jakési vyšší cíle spolužití. Ale v tom běžném, každodenním životě budeme fungovat každý jinak. A je normální, že máme rozdílný názor na barvu auta, zda se nám chce jet navštívit tchyně, v kolik má jít dcera spát nebo na jaký film jít spolu do kina. Zdánlivě vzniká nesoulad, ale ten má vést právě k tomu se vzájemně názorově obohatit. Pojďme se podívat na konflikt jako výzvu k nalezení řešení. To se však nepodaří, pokud jsou ve vztahu dva lidé, kteří si vzájemně chtějí škodit, nachytávat toho druhého "na švestkách", pokořit ho. Vlastně spolu ani být nechtějí. V takovém vztahu není prostor pro konstruktivní hádku.

Odpovězte si na jednoduchou otázku

Co je pro vás hádka? Impuls k dosažení svého, nebo vyjasňování si pravdy s partnerem, kolegou, nebo výzva k nalezení souladu? Na konflikt jste vždy nejméně dva. Vaše osobní hranice vám vzájemně dovolí zajít tak daleko, jak je máte vzájemně nastaveny. Zda na sebe křičíte, útočíte, vydíráte se, fyzicky ubližujete. Na to všechno je potřeba dvou. Jeden, který to dělá, a druhý, který si to nechá dělat. Počítejte s tím, že partner vůbec nemusí slyšet to, co vy říkáte. Jeho interpretace vašich slov může být naprosto rozdílná. Ověřte si, co partner slyšel. "Jak jsi tomu, co jsem říkal/a, rozuměl/a?" Chápu to takto správně?

Tímto ověřením nejspíš hádku ani nespustíte. Pokud se jeden z partnerů chce rozejít, bude to ovlivňovat váš vzájemný výsledek hádky. Ta většinou skončí nesouladem. Tím si potvrdíte to svoje, že s tímto partnerem si nerozumíte. Je fajn, když jste upřímní a otevření, a pokud příliš nevěříte v další setrvání ve vztahu, tak vyjděte s pravdou svých pohnutek ven. Pokud totiž přemýšlíte, že stejně partnera/partnerku opustíte, ovlivňuje to výsledek konfliktů. Mnohem hůře se vám nachází vzájemná shoda, byť chcete sebevíc. Naopak, když si občas řeknete, že sice máte spolu konflikty, ale stojí vám za to na vztahu pracovat, tak spolu běžné konflikty budete řešit mnohem lépe.

Uvědomte si, co je vaším nejčastějším spouštěčem konfliktů:

Cítíte se ohroženi a potřebujete mít nad druhým moc a prosadit si svou?

Máte svoje očekávání, která nevyslovíte, ale očekáváte jejich naplnění?

Užíváte si role oběti a partnera potřebujete z něčeho obviňovat?

Berete si slova partnera osobně a slyšíte tam to, co potřebujete slyšet?

Jste unavení a naštvaní z jiných důvodů a partner je hromosvod?

Máte jasné spouštěče ve vzorcích chování a komunikaci partnera?

Máte rádi teatrálnost a potřebujete hádku jako emoční náboj?

Máte naučený vzorec, který sytí potřebu neustále na druhém hledat chyby?

Kouzlo konstruktivní hádky spočívá v tom, že se dokážete s protějškem domluvit, najít řešení. A pozor! Řešením může být i to, že teď společné řešení nevytvoříte.

Pravidla hádky

Jaká jsou tedy pravidla hádky, která má vést k nějakému výsledku, a ne jen k ublížení na duši?

Řešíme jen to, co je v tu chvíli k řešení. Nedovolíme si vzájemně vytahovat na sebe staré křivdy. Necháme partnera domluvit a neskáčeme druhému do řeči, i když emoce s námi hýbou. Mluvíme v jazyce "JÁ" o svých pocitech. "Já se cítím hodně zraněná, nemyslela jsem to tak, jak sis má slova vysvětlil." Vyvarujte se používání generalizujících výrazů: Nikdy mi nevyjdeš vstříc. Vždycky musíš vyhrát… apod. Tím partnera ještě více popudíme proti sobě, protože říkáme nepravdu. Zkuste lépe definovat, co po partnerovi chcete: "Já bych potřebovala, abys dodržel čas, na kterém se dohodneme… abychom více času trávili spolu… abys občas vzal děti sám na procházku…..abys mě občas něčím překvapil." Jakmile trochu emoce ochladnou, otočte konflikt do nalezení společného řešení. Vždycky ukončete hádku nějakým gestem. Objetím, polibkem, smajlíkem. A nezapomeňte na humor, ten umí zázraky.

Pokud vnímáte konflikty a nedorozumění jako cestu k sobě navzájem, protože si tím vysvětlujete, jak rozdílně přemýšlíte, tak i z řešení konfliktů vyjdete s příjemnou emocí. Emoce je to, co z konfliktu zůstává. Myslete na to, až budete zase nastartovaná prosadit si svou.