Jak dosáhnout životního štěstí? Japonská metoda ikigai vás naučí, že stačí málo

Hledáte něco, co by vás v životě bavilo, nenaplňuje vás rodina, práce, milenecký vztah? Připadáte si vyčerpaná a žijete s pocitem, že váš život se skládá výhradně z povinností? Pak je na místě zmínit filozofii Ikigai. Na začátek nabízíme vzdělávací okénko. Slovo Ikigai vzniklo spojením slova pro život - ikiru, a slova kai což v překladu znamená "mít hodnotu, využití, smysl,". Tedy doslovný překlad Ikigai znamená: "smysl života".

Až budete ráno vstávat z postele, vzpomeňte si, proč to za to stojí

Je to jednoduché. Stačí se podrobně zamyslet nad vašimi oblastmi života, a máte jasno. Zkuste si vzpomenout na činnosti, které vás baví, kdy se smějete, kdy přestáváte myslet na čas. I když budete prožívat sebevětší životní krize, vždy najdete něco z výše uvedeného, co vám vykouzlí úsměv na tváři. Navíc je dokázáno, že primárně činnosti, které vykonáváte s úsměvem, vás nabíjejí pozitivní energií. Vracejte se k nim a budete se v nich jen zlepšovat. K tomu, aby u vás filozofie Ikigai opravdu fungovala, je ale také nezbytné si přiznat, co vás baví a v čem jste dobrá. Objevte své slabé i silné stránky. Také je dobré si vždy večer před spaním říct, že jste pro sebe udělala vše, co jste mohla. Pokud tomu tak je a nenecháváte si prostor pro pochyby, bude váš život šťastnější a naplněnější.

Nezbytnou součástí je v dnešní době také vykonávat něco, co vás uživí. Peníze jsou pro život nezbytné, takže je třeba nějaké opatřit. Na druhou stranu by to mělo být výkonem, který zvládnete, jenž vás nevyčerpává a za který jste schopni nést plnou odpovědnost. Slovy klasika pak hodně lidí vydělává peníze na to, aby si pořídili věci, které nepotřebují, jen proto, aby udělali dojem na lidi, které nesnášejí. Poznáváte se?



Skvělé je, pokud najdete práci, která vás naplňuje, dostáváte za ni zaplaceno, ale neděláte ji jen proto, aby sousedé viděli, že si vyděláte na novou střechu. Je prokázáno, že nic nevyčerpává člověka tolik jako práce, kterou nemáte ráda, s lidmi, kterých si nevážíte. Jestli ve své práci nevidíte hlubší smysl, zaděláváte si na psychický problém. A to přece nechcete.

Znát odpověď na otázku: "Proč?" je pro život člověka velice důležitá



Pokud si své činnosti neumíte obhájit, koledujete si o psychický průšvih. Jakmile však odpovědi znáte, najdete snadno i smysl života, optimismus, nadhled a pozitivní přístup. Ptejte se každý večer sami sebe, jaké máte důvody ráno vstát s úsměvem, optimismem a nadšením. Jakmile najdete odpověď, objevíte kouzlo Ikigai.



Nalézt vlastní Ikigai je pro každého člověka během na dlouhou trať. Pro někoho může spočívat v péči o rodinu, jiný bude toužit zachraňovat lidské životy v rámci mise lékařů. Jiní se realizují v péči o zvířata, nebo třeba v pečení chleba. Jakmile z lidského života vymizí všechny nepříjemné okamžiky, je jasné, že máte našlápnuto správným směrem. Jistě, i když své Ikigai naleznete, budete se potýkat s tím, že některým povinnostem se zkrátka nevyhnete, dostanete ale svůj život do rovnováhy. A to je, na Ikigai tím nejdůležitějším. Rovnováha. A radost.