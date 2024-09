Souboj ega s nadhledem

Pojďme se ale podívat na to, co malichernost je. Tahle charakterová vlastnost úzce souvisí s egem a je de facto důsledkem všech činností, jak uchránit své ego před nebezpečím, které číhá všude. Vydáváte nesmírnou energii na uchování vašeho křehkého ega, kdy dopředu hlídkujete a snažíte se předejít nástrahám.

Příkladů je nespočet

Obětujete mnoho proto, abyste udělaly dojem na jiné? Cítíte se často v ohrožení? Máte potřebu si pořád upevňovat svoje postavení? A napadlo vás někdy, co se stane, když některé věci necháte plavat? Aspoň z části? Přijměte, že lidé mají různé názory, že s vámi nemusí souhlasit. Přestaňte se stále obhajovat. Je v pořádku, že ten si myslí to a já zase tohle. Vždyť je to jedno, nepřesvědčujte pořád někoho.

Uvědomte si, že důvod kritiky od jiných může mít různou povahu. Někdo se špatně vyspal, má kocovinu, rozchází se s partnerem, padají mu vlasy, závidí vám nebo jste mu jen tak nesympatická. Jak tvrdí klasik: Důvod se vždycky najde, a není to váš problém. Jen jeho, on má špatnou náladu, tak ho v ní nechte. Do hlavy nikdo nikomu nevidí. Naštěstí. Nehledejte chybu na vašem přijímači, ale ani na jeho, nezačínejte se sebeobhajobou. Věnujte svou ušetřenou energii na smysluplnější věci.

Úhel pohledu

Ale je tu i jiný úhel pohledu: Jste výborná kuchařka? Všichni vás tak vnímají a od vás jim chutná? Je tedy důvod soutěžit se svou tchyní o nejlepší svíčkovou? Není. Tak za prvé, ona ji má opravdu dobrou, lety vypracovanou, a za druhé, váš manžel je na ní chuťově odkojen. Když začnete bojovat, vaše startovací čára není totožná s čárou tchyně. Přiznejte si to a nebuďte malicherná. Stačí jiný úhel pohledu. Už ji nikdy nebudete muset vařit, protože na božskou svíčkovou se jezdí k babičce. Doma je klid, jste velkorysá a máte čas se věnovat sama sobě. Nevěříme, že zasvětit život svíčkové je naplňující. Vy snad ano?

Určitě ve svém okolí znáte lidi, kteří se vnímají jako neomylní. Po deseti minutách v jejich společnosti se chce každému normálnímu jedinci utéct, plakat nebo jim ublížit. Jsou to lidé, kteří rozumějí všemu, od neplenkové metody přes výměnu pneumatik až po globální oteplování. Ať začnete jakoukoli problematiku, oni vědí přesně, jak to je. Tito "egomaniaci", kteří pozřeli šalamounovy exkrementy, vás přivádí k šílenství. Na jejich obranu, ani oni to nemají v životě lehké. Stálá snaha sebeprezentace musí být vysilující a odliv spřízněných duší narůstá raketovou rychlostí.

Poznáváte sebe, nebo je? To je otázka, že?

Ať se poznáváte, nebo ne, vždy je cesta ke zlepšení. Důležité je si připustit, že zbytnělé ego je zlodějem lehkosti a seberozvoje. Současně ochranou ega sklouzáváte k nízkým činům a podlým hrám, protože chcete vyhrát za každou cenu. Zvolněte, nadechněte se, a než vyrazíte zase do boje, uvědomte si, že vaše krátkodobá výhra bude znovu těžce vykoupená vaší ztrátou vnitřní svobody a harmonie. Je jen vaší volbou, jak budete reagovat a jaký emoční stav si přisoudíte. V tomto kontextu je pohoda, relax a trocha flegmatismu žádoucí.

Překročte svůj stín a staňte se vnitřně svobodné tím, že své ego nebudete dávat na stejnou úroveň jako vesmír. Staňte se lepšími než vaše sousedka nebo kolegyně v práci, které vám lezou na nervy právě svojí malicherností. Uvidíte, bude vám hej. A nezapomeňte nikdy: Lehkost bytí dává křídla, naproti tomu ego vás táhne k zemi.