S rozchody pomůže mladým na Novém Zélandu vláda. Do péče vloží 100 milionů korun

Nový Zéland chce mladým lidem pomoci, aby se dokázali vzpamatovat z rozchodu a měli z něj co nejmenší psychickou újmu. Kampaň The Love Better je součástí širší vládní strategie, která má za cíl snížit v zemi výskyt domácího a sexuálního násilí.

V propagačním videu mluví mladá žena a muž o tom, že si musí zablokovat své bývalé partnery. "Tohle začíná být směšné. Vymyká se to kontrole. Potřebuju se v noci vyspat, potřebuju se přes to dostat," říká ve videu jeden z účinkujících.

Nový Zéland spustil kampaň minulý týden a vláda ji podpořila v přepočtu více než 100 miliony korun. "Reagujeme na potřeby mladých. Více než 1200 dospívajících uvedlo, že potřebují pomoct se svými partnerskými zkušenostmi a rozchodem," řekla CNN náměstkyně ministryně pro sociální rozvoj.

Součástí kampaně je také telefonická a e-mailová linka pomoci, za níž stojí organizace Youthline. Poskytuje pomoc lidem ve věku od 12 do 24 let. Ze stomilionové částky obdrží příspěvek na rozšíření svých služeb. Dojde také k vytvoření internetové komunity, v níž budou lidé sdílet své zkušenosti a navzájem si pomáhat.

Podle zmíněného výzkumu 68 procent dotázaných uvedlo, že zažili něco víc než jen obyčejnou bolest z rozchodu. Cílem kampaně je tak podpořit mladé lidi, jak budou přistupovat k budoucím vztahům.

Video: Podmínka za znásilnění? Vina se hází na oběť a následky bagatelizují, říká Hrdá (28. 8. 2022)