Jste ve vztahu a máte málo sexu? Takhle nastartujete svůj intimní život

"S ohledem na to, co dnes o lidské sexualitě víme, opravdu nejde jen o pudy. Teorie, že sex řídí pudy a sexuální je ten nejsilnější, je dnes opravdu dost mimo," říká sex koučka Julie Gaia Poupětová. Mnoho lidí podle ní stále odmítá přijmout fakt, že o touhu v dlouhodobém vztahu je třeba pečovat.

Touhu ve vztahu přirovnává k zahrádce. "Když se o ni nestaráte, vyroste na ní plevel. To koliduje s představou mnoha lidí o tom, že jediný správný sex je ten spontánní, bez přípravy. V první řadě je nutné změnit úhel pohledu a přijmout fakt, že potřeby partnerů ve vztahu se mohou měnit a vyvíjet. Na to je třeba reagovat a umět při erotice měnit přístup i aktivity," říká.

Osvojujte si sexuální dovednosti

Na základě své dlouholeté praxe popisuje čtyři fáze přitažlivosti ve vztahu. Při pojmenovávání fází se inspirovala tím, o čem její klienti a klientky sami nejčastěji mluví a jaké výrazy používají. První fází je biochemie, v níž vášeň funguje bez problémů, předehra není potřeba a lidé mají často spontánní sex.

Pocit zamilovanosti a vášně z počátku vztahu obvykle do jednoho či dvou let odezní. Pak nastoupí fáze reality, kdy se oba partneři vracejí k tomu, co je pro ně v intimní komunikaci a sexu běžné a normální. "Pro každého to může být úplně něco jiného stran potřeb, četnosti, kreativity, inovace nebo masturbace. Pokud se partneři ideálně v průběhu biochemie, ale nejdéle ve fázi reality nezačnou učit dovednosti, které by jim umožnily naplňovat své vzájemné erotické potřeby, intimita se ze vztahu začne vytrácet," upozorňuje Poupětová.

Na stereotypu se dá stavět

Třetí fázi přitažlivosti nazývá stereotypem, kdy lidé při sexu praktikují pravidelně nějakou omezenou a celkem předvídatelnou skupinu aktivit. "Tady už hrozí vznik krize. Naopak, pokud je stereotyp dobrý a funguje, dá se na něm skvěle stavět," komentuje odbornice.

Pokud má jeden z partnerů opravdu jiné nebo dlouhodobě nenaplněné potřeby, hrozí čtvrtá fáze nudy. "A to je ideální startovací plošina pro nevěru, protože frustrace a nenaplněné potřeby mohou jednomu z partnerů přerůst přes hlavu," upozorňuje Poupětová.

