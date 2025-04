"Mlaskáš." Maličkosti, které nám vadí, ukazují na hlubší problémy vztahu, říká koučka

Studie z ledna minulého roku provedená na dvou tisících dospělých jedincích ukázala, že téměř polovina z dotázaných ukončila vztah kvůli maličkosti, která jim na druhé osobě vadila. V angličtině se takové "iritující maličkosti" označují slovem "ick" a sociální média v posledních letech zaplavily příspěvky od uživatelů prezentující takové "případy".

Příspěvky například zmiňovaly, že potenciální partneři používají smajlíky během hádky, mají rádi točené pivo, zívají u večeře, nosí hnědé sandály nebo se učí hrát na harmoniku. Anglická komička a spisovatelka Grace Campbellová si mimo jiné získala popularitu právě díky výzvě, v níž povzbuzovala své fanoušky, aby jí poslali jejich "icks". Ty zmiňovaly například způsob, jak daná osoba jí brambory, nebo pohyb, jímž vytahuje kreditní kartu z peněženky.

Maličkosti odhalují hlubší potřeby

Deník The Independent nicméně píše o změně pohledu na důležitost takových maličkostí. "Co když místo toho, aby našemu milostnému životu pomáhaly, odvádějí nás ve skutečnosti od nalezení lásky?" ptá se autorka článku. Britský GQ magazín zase píše o sexistickém zaměření "icků", které jsou mířené spíše na muže než na ženy.

Vztahová koučka Eva Andriessenová potvrzuje, že se ve své praxi běžně setkává s případy, kdy jejím klientům vadí žvýkání partnera, jeho stravovací návyky, způsob, jakým se obléká nebo si čistí zuby. "Je přirozené, že hodnotíme chování druhého. Ovlivňuje nás nastavení z rodiny, z níž pocházíme. Ta nám nastavuje standard, co je pro nás 'správné a jak vypadá správné chování'," říká.

Zabývání se maličkostmi může být podle ní užitečné, protože odhaluje naše hlubší potřeby a očekávání. "Neměly by být ale rozhodujícím faktorem ve vztahu. Je důležité rozlišovat mezi drobnostmi, které jsou součástí běžného vzájemného soužití a adaptace na partnerovy zvyky, a vážnými problémy, které mohou naznačovat hlubší nesoulad nebo dokonce toxické chování," upozorňuje.

Nejedná se o varovné signály

"Icks" podle ní můžeme často zaměňovat s takzvanými red flags, neboli varovnými signály, které naznačují vážný problém ve vztahu nebo v osobnosti jednoho z partnerů. "Jedná se o manipulativní chování, nedostatek respektu, agresivitu, nevěru, nadměrnou žárlivost a další negativní vzorce chování, které mohou vést k nezdravému vztahu," popisuje Andriessenová.

Běžné neshody jsou podle ní součástí každého vztahu a mohou se týkat různorodých témat jako domácí práce, finanční plánování nebo způsoby trávení volného času. "Rozdíly v názorech nebo preferencích nejsou samy o sobě negativní. Často se dají vyřešit komunikací, dohodami a vzájemným porozuměním," říká vztahová koučka a dodává, že každý vztah vyžaduje osobní práci a úsilí o pochopení druhé strany.

"Zatímco 'red flags' by měly být brány vážně a mohou vyžadovat hlubší zamyšlení se nad tím, zda je vztah skutečně zdravý a šťastný pro obě strany, běžné neshody jsou přirozenou součástí vzájemného růstu a učení," říká. V konečném důsledku radí naslouchat svým pocitům a být upřímný k sobě i k partnerovi o věcech, které jsou pro nás přijatelné a které už překračují naše hranice.

"Pokud vám vadí, že partner srká, sdělte mu to jemně a s respektem. Například řekněte: 'Všimla jsem si, že když piješ, často srkáš. Nechci tě tím urazit, ale není mi to moc příjemné. Můžeš si na to prosím dávat pozor'," radí Andriessen.

Vyhýbáme se hlubším problémům

Pokud nám různé maličkosti brání v navázání hlubšího vztahu, odbornice radí zamyslet se nad tím, zda není problém spíše v našich očekáváních nebo strachu z blízkosti. "Mnoho lidí nevědomě sabotuje navázání vztahu, protože být sám je pro ně bezpečnější. Je důležité vědět, co ve vztahu chceme. Často sklouzneme k hodnocení partnera, místo abychom se zaměřili na to, co s ním prožíváme a jak se v tom cítíme," říká.

Pokud nás některé maličkosti iritují natolik, že přemýšlíme o možném ukončení vztahu, je podle Andriessenové důležité zamyslet se nad tím, proč tomu tak je. "Cítíme se tak skutečně kvůli dané maličkosti, nebo mají naše pochyby hlubší příčinu? Co si o partnerovi na základě toho myslíme? Jak díky dané věci hodnotíme náš vztah? V takovou chvíli je potřeba zaměřit pozornost k sobě. Následně se podívejte na pozitivní aspekty partnera a vašeho vztahu," radí Andriessen.

Upozorňuje, že na maličkosti se často zaměřujeme, protože hledáme dokonalost nebo se snažíme vyhnout hlubším problémům vztahu. "Můžeme se bát konfrontovat opravdové problémy, a proto se soustředíme na méně důležité aspekty. Tím, že začneme partnera negativně hodnotit, získáme vnitřní 'pravdu' o tom, jaký je. Pokud se bojíme komunikovat o důležitých aspektech vztahu, kritizováním a hodnocením druhé osoby získáváme kontrolu nad situací," říká.

Klíčem k rozlišení mezi drobnostmi a podstatnými problémy je podle ní zjistit, zda nás něco irituje jen v daném okamžiku, nebo má daná věc dlouhodobý vliv na naši hodnotu, pocit bezpečí a spokojenost ve vztahu. "Komunikujte, vyjádřete své pocity a potřeby. Následná odezva od partnera vám ukáže, jak vnímá, co je pro vás důležité," uzavírá Andriessenová.

