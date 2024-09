Kdy je správný čas na první rande po rozvodu? Napovíme vám

To, jak se život po rozvodu mění, záleží na lidech a jejich vnitřním nastavení. Někteří se stáhnou na čas do sebe, jiní rychle odhodí zábrany a začnou si užívat. V každém případě byste to měla být vy, kdo rozhodne o dalším směřování vašeho života. Ne maminka, děti, ani kamarádky. Záleží čistě na vás, kdy se budete na rande cítit, tohle za vás nikdo rozhodnout nemůže. Odpovědnost za svou pohodu si nesete vy, tak si nenechte namluvit, že tomu je jinak.

Faktem je, že rozvod na škále stresujících situací patří k těm nejzásadnějším. Odborníci tvrdí, že rok, který vás po rozvodu čeká, se dá rozdělit do několika fází, které by se rozhodně neměly uspěchat.

Prvním pravidlem je, že byste se neměla řídit kalendářem, ale vnitřními pocity. Jakmile se budete cítit připravena vyrazit na rande, jděte. Nikdy se ale nenechte vmanipulovat do schůzek jen proto, že vaše okolí má pocit, že by bylo na čase.

Další bod, který byste si měla ohlídat, je ex faktor. Co že to? Pokud stále myslíte na to, co váš ex dělá, že byste měla jít na rande dřív než on, nejste z celého rozvodu zdaleka venku. Jakmile vám bude jedno, co váš bývalý dělá, vyrazte do víru velkoměsta. A bavte se.

V upřímnosti je síla, takže jakmile se začnete těšit na nové zážitky a je vám srdečně jedno, jak tráví víkend exmanžel, jste připravena na nové zážitky, na flirtování s dalšími muži i vše ostatní, co vám život přinese. Pokud se spíš bojíte vyrazit s kamarádkami na tah, netlačte na pilu a dopřejte si přesně tolik času, kolik potřebujete. Smutnění je nezbytné pro vaši další vnitřní pohodu. A hledat sex natruc? To se ještě nikdy nikomu nevyplatilo.

Akceptujte se jako individualitu. Musíte si zvyknout, že po letech nejste dva, že vyrážíte sama za sebe. Jste osobnost, tak to světu ukažte. Stejně tak by bylo fajn, abyste si pro začátek nového života našla single kamarády, budete se cítit lépe, než když vyrazíte na mejdan, kam jinak chodí všichni v páru.

Systém randění se od vašeho posledního, předsvatebního dost změnil. To je taky fakt. Navíc se změnily i okolnosti. Když jste na lov vyrážela naposledy, nemusela jste plánovat, kdy dáte večeři dětem, a jestli je po práci stihnete odvézt na kroužky. Pokud se cítíte nejistá, jak nový stav zvládnout, netlačte na pilu. "Nového tatínka" svým dětem nemusíte najít okamžitě. Navíc se k dětem samozřejmě hned přiznejte. Jakmile totiž poznáte chlapa, který pro vás a vaše starosti s krmením dravé zvěře bude mít pochopení, jste na dobré cestě. Navíc: Dokážete si představit ten trapas, kdybyste si s novou známostí užívala, a po půl roce se mu jen tak mimochodem přiznala k tomu, že vlastně máte děti?

Randění se všemi důsledky je dospělé rozhodnutí. A cítíte se opravdu dospělá? Popřemýšlejte o tom. Jakmile budete mít jasno ve všech ohledech, určitě se do randění vrhněte. Nechcete se přece připravit o motýly v břiše jen proto, že vám nějaký bídák podrazil nohy. Ne všichni muži jsou totiž stejní!