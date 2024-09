Kamarád taky rád: Přátelství mezi pohlavími není možné, shodují se vědci

Muž a žena jsou protipóly odjakživa. Historicky nebýval pro jejich možné platonické přátelství ani prostor: ženy byly v domácnosti a muži pracující živitelé rodin. Co ale dnešní emancipace, sdílení společných kanceláří, koníčky a celkově uvolněná doba? Jít s kamarádem "jen tak na kávu nebo víno" je přece naprosto běžné.

Sáhněte si do svědomí, jestli jste se upřímně ani jednou nezamyslela, jaké by to bylo s kamarádem, kdyby… Už slovo přítel má přece jasný význam - je to ten váš doma u novin nebo ten, s kterým občas skočíte na oběd? Navíc, při debatě s kamarádem máte jiný podtón hlasu, než když manželovi diktujete nákupní seznam, to je dokázaný fakt. Stejně tak máte jiný tón hlasu při diskuzi s ním, a jiný, když se s kamarádkou domlouváte, že zajdete na kávu. Jsou nějaké situace, kdy je vaše "pouhé" přátelství ve větším ohrožení?

Sexuální napětí mezi kamarády

Psychologové se shodují, že jedním z rizikových okamžiků je fakt, jste-li vy, anebo kamarád svobodní a bez fungujícího vztahu. Narušení pravidel přátelství sexem je na spadnutí. Daleko větší pravděpodobnost posunu kamarádství v milenecký vztah hrozí v okamžiku, kdy je svobodný muž. Vašemu kamarádovi totiž jednoduše o nic nejde, tak proč nevnést do vašeho vztahu trochu sexuálního napětí? A čím častěji se uvidíte, tím větší riziko podstupujete.

Pokud spolu muž a žena tráví volný čas, nutně se objevuje množství okamžiků a příležitostí, kdy do jejich vztahu začne vstupovat sexuální přitažlivost. Překročení této hranice je pak snadné a rychlé. Sexuální impulsy jsou zkrátka pod povrchem přátelství neustále přítomné a záleží jen na tom, jak dlouho jim dokáží "dosud přátelé" vzdorovat. Podle vědců si navíc ženy často mylně myslí, že se s nimi kamarád chce jen kamarádit, přitom opak je pravdou. Většina pánů jde do kamarádství třeba s prchavým cílem v budoucnu možných sexuálních zážitků. Což naprosto koresponduje s klasickou teorií o "mužích rozsévačích."

Kdy je největší pravděpodobnost, že "do toho spadnete" vy sama a schůzka s kamarádem se změní ve flirt? V době, kdy nejste sama spokojená se svým partnerským životem. Pokud vás to tedy táhne z domova za Honzou, se kterým se znáte už z dob studií, čím dál častěji, sáhněte si do svědomí. Není tu na obzoru partnerský trojúhelník?



Budoucnost ukáže. Evoluce totiž role mužů a žen jasně rozdělila tím, že muž byl odpradávna dobyvatel kamarádka-nekamarádka. Kam nás dovede feminismus, emancipace a mužská mateřská dovolená? Třeba k platonickým přátelstvím. Zatím je možná i příjemné připustit si myšlenku "co by, kdyby?," až se vrátíte z příjemně stráveného večera s kamarádem.

