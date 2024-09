Nekonečný sex – není jen o sexu

Součástí tantrického sexu je i předehra, do které patří večeře, její příprava, zkoumání duševní pohody vašeho partnera, jeho rozmazlování, vaše hýčkání. Tantrický sex je poměrně časově náročný, a pokud jste se rozhodla, že ho chcete prožít, měla byste na pár dní odvézt děti k babičce. A ani potom vám nezaručujeme, že si užijete to, o čem píšou odborné publikace.

Definujte přesně

V tantrické praxi se lidé učí uvolnit se ve vzrušení, zvlášť s použitím důležitého svalu pánevního dna, aby sexuálnímu vzrušení dovolili rozšířit se. Nejprve z pohlaví do celého těla, potom za ohraničení fyzického těla do expandovaného energetického těla, které nám přináší spojení a "roztání", buď vás samých, nebo s vaší partnerkou/partnerem a skrze ně i s celým vesmírem.

Pánové by měli vědět, že předehrou k tantrickému sexu může být i rozhovor s partnerkou, při kterém dají najevo, že své ženě naslouchají!

Kvalita je lepší než kvantita

I na malém prostoru se dá krásný a dlouhý sex zažít. Zkuste třeba na jeden večer dát děti k babičce, zajděte si s partnerem na večeři, společně si dejte koupel, užívejte si přítomnost jeden druhého. Hlavně ale nevyužívejte volných chvilek k tomu, abyste konečně smontovali poličku, na kterou už tak dlouho čekáte. Nezvěte si kamarády, věnujte se skutečně jen sami sobě. Televizi nechte vypnutou. Vzpomenete si na to, jak jste si spolu milování užívali, když jste ještě neměli žádné povinnosti.

Napadlo vás třeba v prvním půlroce vašeho vztahu během milování, že si musíte zaplatit pojištění na lyže, objednat instalatéra? Sténala jste místo rozkoší hrůzou z nevyžehlené hromady prádla, která na vás v prádelním koši čeká? Vidíte, nic z toho jste nedělala. Tak to nezkoušejte ani teď. Najednou zjistíte, že líný sex je vlastně v mnohém podobný tomu tantrickému. Užijte si stejně jako před lety. Navrhněte partnerovi pravidla, zorganizujte večer a jděte na věc.

Můžete absolvovat semináře tantrického sexu nebo zhlédnout filmy, které se dané problematice věnují, ale hlavní je to, že byste měla začít myslet na rozkoš svou i svého partnera, nestydět se před ním, odhalit se i za světla, vědět, že vášeň je důležitější než samotný akt sexu. Jestliže svého partnera milujete, dáváte mu to najevo během dne drobnými gesty, přes všechny starosti jste se nezapomněli mazlit, občas se políbit. Vždyť to vlastně všechno znáte.

A třeba nakonec zjistíte, že je pro vás stejně krásný jako sex hodinový i ten průměrný, třináctiminutový a středoevropský.